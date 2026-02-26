Λέρος: Θρίλερ με τον θάνατο 50χρονου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι
Ο άτυχος άνδρας φέρεται να τραυματίστηκε σε χώρο της επιχείρησης που είχε στη Λέρο και η αστυνομική έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας
Στο νοσοκομείο της Λέρου άφησε την τελευταία του πνοή 50χρονος κάτοικος του νησιού, ο οποίος μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, με τραύμα στο κεφάλι.
Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές του νησιού, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του άτυχου άνδρα.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Ο 50χρονος σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία, βρίσκονταν στην επιχείρηση την οποία διαθέτει μαζί με άλλα δύο άτομα και ένα συγγενικό του πρόσωπο.
Σύμφωνα με το lerosnews.gr η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την τραγική είδηση και η Αστυνομία εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό κάτι περισσότερο με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.
