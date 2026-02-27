Ομολόγησε ο 18χρονος γιος του 50χρονου άνδρα που άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Λέρου την Πέμπτη, όπου είχε μεταφερθεί με τραύμα στο κεφάλι.

Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω

Η οικογενειακή τραγωδία που εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε μέσα στο συνεργείο που διατηρούσαν οι δύο τους, έπειτα από μεταξύ τους καυγά.

Οι Αρχές από την πρώτη στιγμή εξέταζαν το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας λόγω των τραυμάτων που έφερε η σορός.

Πώς τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του

Καταθέτοντας στους αστυνομικούς, o καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι πατέρας και γιος είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό και πάνω στην ένταση ο δεύτερος πέταξε ένα κυλιδροπίστονο, τραυματίζοντας έτσι θανάσιμα τον 50χρονο.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εκτεταμένο τραύμα στο κεφάλι και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν.

Ο δράστης, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω, προκειμένου να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το νησί.