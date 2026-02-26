Λέρος: Ο 18χρονος γιος πίσω από τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία - Ο άγριος καβγάς στο συνεργείο της οικογένειας
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λέρου από την τραγική υπόθεση θανάτου ενός 50χρονου άνδρα, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο πατροκτονίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φερόμενος ως δράστης είναι ο 18χρονος γιος του θύματος. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο συνεργείο που διατηρούσαν, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο.
Τον χτύπησε στο κεφάλι
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.
Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σε εξέλιξη οι έρευνες
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το νησί.
