Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λέρου από την τραγική υπόθεση θανάτου ενός 50χρονου άνδρα, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο πατροκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φερόμενος ως δράστης είναι ο 18χρονος γιος του θύματος. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο συνεργείο που διατηρούσαν, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο.

Τον χτύπησε στο κεφάλι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το νησί.