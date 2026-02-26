Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
Στην περιοχή του Ασπροπύργου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.
- Η πρωθυπουργός της Δανίας προκηρύσσει πρόωρες εκλογές στον απόηχο της αντιπαράθεσης για την Γροιλανδία
- Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
- Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
- Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο του νοσοκομείου Καρδίτσας
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, έπειτα από σύγκρουση πέντε Ι.Χ. φορτηγών οχημάτων.
Στην περιοχή του Ασπροπύργου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας:
Λόγω σύγκρουσης οχημάτων (5 Ι.Χ.Φ.) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.
- Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
- Χρήστος Μαυρίκης: Ανακλήθηκε το καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού και επιστρέφει στη φυλακή
- Τρομακτικό βίντεο από τη Νεμπράσκα: Άνοιξε ο δρόμος και κατάπιε αυτοκίνητα
- Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
- Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
- Η γη της ελιάς: Νέες αποφάσεις και ανατροπές
- Από τους αρχαίους δήμους του Θουκυδίδη έως τη χρυσή εποχή της αεροπορίας
- Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις