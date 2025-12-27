Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων έλαβε χώρα νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου λίγο έξω από τη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 22χρονης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν έγινε στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης για Χάλκη, όταν υπό συνθήκες που διερευνά η ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η 22χρονη, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και μηχανή του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν την κοπέλα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν επίσης στο σημείο, δεδομένης της επιβάρυνσης του συγκεκριμένου οδικού άξονα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που σημειώθηκε η καραμπόλα