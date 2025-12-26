Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στο δρόμο το βράδυ των Χριστουγέννων στη Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στη θέση Λάππα Αχαΐας, καθώς ένα άτομο έχασε τη ζωή του ενώ ακόμη δύο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα αυτοκίνητα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του ενός, ο οποίος όταν μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής ήταν ήδη αργά.

Βαριά τραυματίστηκαν και τα δύο άτομα από το άλλο όχημα τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.