Σοκαριστικό τροχαίο στη Λάρισα – Νεκρή η γυναίκα που βρέθηκε κάτω από τις ρόδες φορτηγού
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από το βαρύ όχημα με συνέπεια να την πατήσει και να βρει τραγικό θάνατο
Τραγική ήταν η κατάληξη από το φρικιαστικό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, λίγο μετά τις 3 μ.μ. και ειδικότερα επί της οδού Βόλου.
Μια γυναίκα παρασύρθηκε στο ύψος του “Λαμπίκο” από φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από τις ρόδες του μεγάλου οχήματος.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Οι πυροσβέστες την απεγκλώβισαν ωστόσο ήταν αργά, καθώς η άτυχη γυναίκα δυστυχώς κατέληξε.
Το βαρύ όχημα
