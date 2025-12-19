Σοκαριστικό τροχαίο στη Λάρισα – Νεκρή η γυναίκα που βρέθηκε κάτω από τις ρόδες φορτηγού

Τραγική ήταν η κατάληξη από το φρικιαστικό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, λίγο μετά τις 3 μ.μ. και ειδικότερα επί της οδού Βόλου.

Μια γυναίκα παρασύρθηκε στο ύψος του “Λαμπίκο” από φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από τις ρόδες του μεγάλου οχήματος.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Οι πυροσβέστες την απεγκλώβισαν ωστόσο ήταν αργά, καθώς η άτυχη γυναίκα δυστυχώς κατέληξε.

Το βαρύ όχημα