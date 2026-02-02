Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Από το ύψος του Ρέντη έως την Ιερά Οδό τα αυτοκίνητα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού είναι σταματημένα λόγω καραμπόλας.
Αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία έρχονται οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού, καθώς σε μεγάλα τμήματα τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.
Ειδικότερα, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντη έως την Ιερά Οδό τα αυτοκίνητα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού είναι σταματημένα λόγω καραμπόλας.
Στην κάθοδο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος των Σεπολίων έως το Αιγάλεω.
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, από την Πανόρμου έως το Νέο Ψυχικό, καθώς και κατά μήκος της λεωφόρου Μεσογείων σε άνοδο και κάθοδο.
