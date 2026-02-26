Συνταγή: Ριγκατόνι με πέστο λιαστής ντομάτας και μανιτάρια

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μπήκε σε ρυθμούς Σαρακοστής και αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή νηστίσιμη, αλλά πεντανόστιμη και πολύ γρήγορη.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ριγκατόνι με πέστο λιαστής ντομάτας και μανιτάρια.

Λίγα υλικά, απλά βήματα και σε λιγότερο από μισή ώρα είναι έτοιμη.

Τα υλικά

500 γρ. ριγκατόνι

150 γρ. λιαστή ντομάτα

3 πιπεριές Φλωρίνης

50 γρ. πράσινες ελιές

ρίγανη

1 κ.γ. μπούκοβο

2 κ.σ. κουκουνάρι καβουρδισμένο

2 σκελίδες σκόρδο

60 ml ελαιόλαδο

100 ml νερό από ζημιάρικα

6 μανιτάρια πορτομπέλο

250 γρ. σπανάκι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Για αρχή βράζουμε τα ζυμαρικά – περίπου 3 με 4 λεπτά λιγότερο από όσο θα τα βράζαμε κανονικά.

Συνεχίζουμε με το πέστο. Σε ένα μπολ ρίχνουμε την πιπεριά Φλωρίνης, τη λιαστή ντομάτα, τις πράσινες ελιές, λίγο μπούκοβο, λίγη φρέσκια ρίγανη και λίγο κουκουνάρι. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τα χτυπάμε όλα στο μπλέντερ μέχρι να διαλυθούν και να γίνει το μείγμα.

Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα μανιτάρια μαζί με το σπανάκι.

Όταν είναι έτοιμα, ρίχνουμε το πέστο στο τηγάνι και προσθέτουμε τα ριγκατόνι. Ανακατεύουμε καλά για 3 με 4 λεπτά και η συνταγή είναι έτοιμη.