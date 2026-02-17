Συνταγή: Λαβράκι φρικασέ

Με μια συνταγή της… μαμάς επέστρεψε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του Buongiorno, που στο μυαλό όλων μας μοιάζει αρκετά δύσκολη ωστόσο το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο προσοχή για να πετύχει.

Ο γνωστός σεφ μπήκε πίσω από τον πάσο της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για λαβράκι φρικασέ.

Μπορεί ως πιάτο να μοιάζει πολύπλοκο, ωστόσο η μεγάλη του δυσκολία είναι μια: το αυγολέμονο. Αν το πετύχουμε, όλα τα άλλα είναι παιχνίδι.

Τα υλικά

4 φιλέτα λαβράκι

500 γρ. σταμναγκάθι

300 γρ. σπανάκι

300 γρ. ραδίκια

4 φρέσκα κρεμμύδια

1 πράσο

2 ματσάκια μυρώνια

1 ματσάκι καυκαλήθρες

1 ματσάκι μάραθο

100 ml λευκό κρασί

200 ml ζωμός λαχανικών

χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι

αλάτι

πιπέρι

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

χυμός από 1 λεμόνι

1 κ.σ. κορν φλάουρ

Η διαδικασία

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο λάδι και το πράσινο κρεμμύδι. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σελινόριζα.

Όταν μαλακώσει, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα μυρώνια, τις καυκαλήθρες, τα μυρωδικά και στο τέλος ρίχνουμε το λαβράκι από πάνω για να γίνει αχνιστό.

Η πιο δύσκολη διαδικασία είναι το αυγολέμονο. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το αυγό (που είναι σε θερμοκρασία δωματίου), ρίχνουμε λίγο κορν φλάουρ, χτυπάμε καλά ενώ προσθέτουμε χυμό λεμονιού και μετά προσθέτουμε λίγο ζουμί από την κατσαρόλα.

Μόλις έχουμε χτυπήσει καλά, ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα, το αφήνουμε ακόμα δύο λεπτά και το λαβράκι φρικασέ είναι έτοιμο.