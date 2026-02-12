Συνταγή: Μοσχαρίσια τηγανιά λαδορίγανη

Είναι από τις μέρες που οι περισσότεροι περιμένουμε πως και πως. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, τα περισσότερα εστιατόρια θα είναι γεμάτα με κόσμο που θα τιμούν την Τσικνοπέμπτη. Ωστόσο, αν δεν είστε πολύ του έξω, τότε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έχει την κατάλληλη συνταγή για εσάς.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μοσχαρίσια τηγανιά λαδορίγανη.

Ένα πιάτο που θυμίζει… ταβέρνα, είναι πεντανόστιμο και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο χρόνο για να ετοιμαστεί.

Όσο για το μυστικό στη συγκεκριμένη συνταγή; Το μοσχαρίσιο συκώτι γάλακτος, που είναι μαλακό και δεν χρειάζεται πάρα πολύ ψήσιμο.

Τα υλικά

800 γρ. μοσχαρίσιο συκώτι γάλακτος

1 λευκό κρεμμύδι

100 ml γάλα

1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

3 φρέσκα κρεμμύδια

2 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ. ρίγανη ξερή

1 μάτσο μαϊντανό

100 ml λευκό κρασί

50 ml ελαιόλαδο

1 κ.γ. μπαχάρι

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνουμε λίγο λάδι και προσθέτουμε τα κομμάτια από το μοσχαρίσιο συκώτι γάλακτος.

Ρίχνουμε αλάτι και στη συνέχεια βάζουμε: το κρεμμύδι, το σκόρδο, το φρέσκο κρεμμύρι, λίγο πιπέρι, τον μαϊντανό, λίγη ρίγανη, λίγο μπαχάρι και σβήνουμε με το κρασί.

Συνολικά ψήνουμε το συκώτι για πέντε με έξι λεπτά.

Τη μοσχαρίσια τηγανιά μπορούμε να τη συνοδεύσουμε με πατάτες, με ρύζι, ακόμα και με φάβα.