Συνταγή: Μοσχαρίσια κεφτεδάκια με σάλτσα σόγιας, μουστάρδας και ζωμού λαχανικών
Μια συνταγή εύκολη, πεντανόστιμη και διαφορετική.
Είναι ένα πιάτο που το έχουμε συνδέσει με τα μεσημέρια της Κυριακής και τη μαμά. Και δύσκολα μπορούμε να σταματήσουμε να τα τρώμε όταν τα δούμε μπροστά μας. Ωστόσο, αυτή τη φορά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας δείξει μια συνταγή διαφορετική για αυτό το αγαπημένο φαγητό, αρκετά εύκολη, αλλά εξίσου νόστιμη.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για μοσχαρίσια κεφτεδάκια με σάλτσα σόγιας, μουστάρδας και ζωμού λαχανικών.
Ή, όπως τα λέει εκείνος, τα σουηδικά κεφτεδάκια, που δεν χρειάζονται πολλά υλικά, ούτε τηγάνι και γίνονται σε λίγη ώρα.
Τα υλικά
500 γρ μοσχαρίσιος κιμάς (σπάλα)
1 λευκό κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο 70 γρ ψωμί τριμμένο
1 κρόκος αυγού
50 ml γάλα
αλάτι
πιπέρι
Για τη σάλτσα:
50 γρ βούτυρο
100 ml κρέμα γάλακτος
50 ml σάλτσα σόγιας
50 γρ μουστάρδα
300 ml ζωμό λαχανικών
1 σκελίδα σκόρδο
πιπέρι
Η διαδικασία
Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά μοσχάρι, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον κρόκο ενός αυγού, την κρέμα γάλακτος, τη φρυγανιά και ανακατεύουμε τα υλικά με το χέρι.
Μετά πλάθουμε τα κεφτεδάκια και τα κρατάμε στην άρκη.
Σε μια κατσαρόλα ετοιμάζουμε τη σάλτσα.
Βάζουμε το βούτυρο, τη μουστάρδα, λίγη σόγια, το γάλα, λίγο αλεύρι και λίγο ζωμό.
Ανακατεύουμε τα υλικά. Βάζουμε τα κεφτεδάκια μέσα στην κατσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν.
