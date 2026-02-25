Τέμπη: Μαθητές από εννέα χώρες στο σημείο της τραγωδίας – Κρέμασαν μαύρους χαρταετούς με το μήνυμα «Δικαιοσύνη»

Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη βρέθηκαν σήμερα το πρωί 29 νέοι από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να φροντίσουν και να καλλωπίσουν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί, μία για καθεμία από τις ζωές που χάθηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα. Η πρωτοβουλία κορυφώνεται το μεσημέρι με την επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στον ίδιο χώρο, παρουσία φορέων, συλλόγων και σχολείων της περιοχής.

Οι νέοι φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών. Προερχόμενοι από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ελλάδα, αποφάσισαν να μεταβούν οργανωμένα στον τόπο της τραγωδίας, στέλνοντας μήνυμα μνήμης και αλληλεγγύης πέρα από σύνορα.

Στο συρματόπλεγμα, κρέμασαν μαύρους χαρταετούς και πανό με το σύνθημα «δικαίωση» σε κάθε γλώσσα.

Η φροντίδα των 57 δενδρυλλίων ελιάς, που έχουν φυτευτεί στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση περιποίησης του χώρου. Όπως επισημαίνεται από την ομάδα Τ57 Κατερίνης, πρόκειται για μια πράξη σεβασμού, μνήμης και ευθύνης απέναντι στις 57 αθώες ψυχές που χάθηκαν, αλλά και μια έμπρακτη στήριξη στην τοπική κοινωνία που συνεχίζει να ζητά δικαίωση.

Στο σημείο επίσης βρέθηκαν και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης.

«Ξεκινάει και η δίκη σε λίγες μέρες, περιμένουμε πάλι τη συμπαράσταση του κόσμου. Η αλήθεια, μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ ο κόσμος, να ‘ναι καλά όλοι τους. Ίσως έρχονται, μπορούν με τη φαντασία τους να μπουν λίγο στη θέση μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε θα πεις θα ησυχάσω, να φύγει μια στιγμή απ’ το μυαλό. Δεν φεύγει η εικόνα, όσο και να το προσπαθούμε».