Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
25 Φεβρουαρίου 2026, 13:52
Eνσωμάτωση

Τέμπη: Μαθητές από εννέα χώρες στο σημείο της τραγωδίας – Κρέμασαν μαύρους χαρταετούς με το μήνυμα «Δικαιοσύνη»

Συνολικά 29 μαθητές από 9 ευρωπαϊκές χώρες, βρέθηκαν σήμερα στα Τέμπη, στο σημείο όπου σκοτώθηκαν οι 57 συνάνθρωποί μας.

Σύνταξη
Vita.gr
Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη βρέθηκαν σήμερα το πρωί 29 νέοι από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να φροντίσουν και να καλλωπίσουν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί, μία για καθεμία από τις ζωές που χάθηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα. Η πρωτοβουλία κορυφώνεται το μεσημέρι με την επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στον ίδιο χώρο, παρουσία φορέων, συλλόγων και σχολείων της περιοχής.

Οι νέοι φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών. Προερχόμενοι από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Ελλάδα, αποφάσισαν να μεταβούν οργανωμένα στον τόπο της τραγωδίας, στέλνοντας μήνυμα μνήμης και αλληλεγγύης πέρα από σύνορα.

Στο συρματόπλεγμα, κρέμασαν μαύρους χαρταετούς και πανό με το σύνθημα «δικαίωση» σε κάθε γλώσσα.

Η φροντίδα των 57 δενδρυλλίων ελιάς, που έχουν φυτευτεί στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση περιποίησης του χώρου. Όπως επισημαίνεται από την ομάδα Τ57 Κατερίνης, πρόκειται για μια πράξη σεβασμού, μνήμης και ευθύνης απέναντι στις 57 αθώες ψυχές που χάθηκαν, αλλά και μια έμπρακτη στήριξη στην τοπική κοινωνία που συνεχίζει να ζητά δικαίωση.

YouTube thumbnail

Στο σημείο επίσης βρέθηκαν και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης.

«Ξεκινάει και η δίκη σε λίγες μέρες, περιμένουμε πάλι τη συμπαράσταση του κόσμου. Η αλήθεια, μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ ο κόσμος, να ‘ναι καλά όλοι τους. Ίσως έρχονται, μπορούν με τη φαντασία τους να μπουν λίγο στη θέση μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε θα πεις θα ησυχάσω, να φύγει μια στιγμή απ’ το μυαλό. Δεν φεύγει η εικόνα, όσο και να το προσπαθούμε».

YouTube thumbnail

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερα βλέπει τον πήχη της κερδοφορίας η BofA

Business
Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)
Σόου 25.02.26

Αποθέωση στο γήπεδο της Σουόνσι για τον συνιδιοκτήτη Snoop Dogg! (vid)

Εντυπωσιακές εικόνες στην Ουαλία καθώς ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg επισκέφθηκε για πρώτη φορά το γήπεδο της Σουόνσι, μετά την απόφασή του να μπει στο ιδιοκτησιακό σχήμα της και γνώρισε την αποθέωση!

Σύνταξη
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Τι ισχυρίστηκε 24.02.26

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας
Ωμή βία 24.02.26

Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»
Πλημμύρες 24.02.26

Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»

Η καταστροφή στο Σουφλί εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
Next stop 23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες
«Ολοκληρωτικός πόλεμος» 23.02.26

Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» - Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος σύμφωνα με αναλυτές

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
Έρευνες σε εξέλιξη 19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
Βουλή: Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»
Αντιπαράθεση 25.02.26

Άρση ασυλίας Μαρκόπουλου και κόντρα με Κωνσταντοπούλου: «Είστε πολιτική χούλιγκαν, μπροστά σας ο Λεβέντης είναι statesman»

Αφορμή της… ανταλλαγής επιχειρημάτων ήταν η αίτηση άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου μετά από μήνυση του επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανου Κασσελάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά: Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ανησυχίες μου – Αυτά δεν λέγονται ήρεμα νερά

Ο Αντώνης Σαμαράς ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη σύμβαση με την κοινοπραξία της Chevron για τις εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, αλλά και για τις αναφορές από τη Λευκωσία για «παρεμπόδιση ερευνών από την Τουρκία» στην Κάσο

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση
Interviews 25.02.26

Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση

Με την πείρα του ως ένας εκ των μακροβιότερων κοινοβουλευτικών ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναλύει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, κάνει πρόβλεψη για τις εκλογές, μιλά για όσα πληγώνουν τη ΝΔ και τις ισορροπίες με Κ.Καραμανλή και Α.Σαμαρά. Το επίπεδο στη Βουλή έχει πέσει, παραδέχεται και προαναγγέλλει αλλαγές στον κανονισμό σε συνδυασμό με την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Σύνταξη
Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 25.02.26

Συνελήφθη οδηγός ταξί για 56 διπλές ταρίφες στο κέντρο της Αθήνας

Ο οδηγός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι διαπίστωσαν ότι κινούνταν με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, παρότι βρισκόταν σε μεσημβρινές ώρες, όπου προβλέπεται η χρήση μονής ταρίφας.

Σύνταξη
Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
On Field 25.02.26

Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Τυχαίο; Ο Ολυμπιακός στα ματς με τη Λεβερκούζεν δεν είχε να ξεπεράσει μόνο το εμπόδιο της ομάδας αλλά και του Ιταλού αρχιδιαιτητή καθώς οι προκλητικοί Ολιβερ και Πινέιρο έκαναν λάθη σε βάρος του

Βάιος Μπαλάφας
«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Τι αναφέρει 25.02.26

«Αλλαγή+»: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

«Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική», υπογράμμισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης

Σύνταξη
«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο» 25.02.26

«Ήταν τεράστιο λάθος»: Η συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς, ο Τζέφρι Έπσταϊν και η σχέση του με δύο Ρωσίδες

Ο δισεκατομμυριούχους Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη στους υπαλλήλους του για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Gates Foundation.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
Champions League 25.02.26

Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα

Μια σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό της Τετάρτης (25/2) με τη Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ θα μείνει εκτός αγώνα.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση
Πολιτική 25.02.26

Δίκη υποκλοπών: Τα μεγάλα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης – Την Πέμπτη η απόφαση

Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η σημασία της για το κράτος Δικαίου και τη διάσωση της τιμής της Δικαιοσύνης. Τα απίστευτα κενά στις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Απεργία εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας και πορεία στο Μαξίμου
Πανελλαδική απεργία 25.02.26 Upd: 13:19

Με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό - Τουρισμό, απαιτούν μεταξύ άλλων, ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, υπογραφή ΣΣΕ.

Σύνταξη
Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»

Ο Κάρλο Αντσελότι εμμένει στην αρχική του απόφαση να μην καλέσει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα τελευταία φιλικά πριν το Μουντιάλ και το όνειρο του 34χρονου σούπερσταρ για ένα... last dance στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, εξανεμίζονται.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη
Κρήτη 25.02.26

Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη

Ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη βρίσκεται στα δικαστήρια του Ηρακλείου για να προχωρήσει σε συμπληρωματική κατάθεση για όλα όσα συνέβησαν την 1η Νοεμβρίου 2025

Σύνταξη
