«Πηγαίνω στο κρεβάτι με το μακιγιάζ μου» – Η Ντόλι Πάρτον για τους άνδρες, την εικόνα της και τους πλούσιους

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς καριέρας της, η Ντόλι Πάρτον έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους. Τα 25 στη σειρά Νο1 singles της στο Billboard Country Songs chart περιλαμβάνουν τα Jolene και I Will Always Love You. Έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy και έχει προταθεί 55 φορές. Ο σύζυγός της, Καρλ Τόμας Ντιν, με τον οποίο έζησε σχεδόν 60 χρόνια, πέθανε τον περασμένο μήνα. Ζει στο Τενεσί.

Κυρίες και κύριοι η μία και μοναδική Ντόλι Πάρτον μέσα από τα δικά της λόγια:

«Υπήρξε μια εποχή στη ζωή μου που ζύγιζα πολύ περισσότερο. Δεν αισθανόμουν καλά με τον εαυτό μου. Δεν μου άρεσε. Σίγουρα δεν μου άρεσε όταν κάποιος μου το έθετε υπόψη μου, λες και δεν το γνώριζα ήδη. Υπάρχει μια ορισμένη πίεση στο θέμα αυτό».

«Πάντα θα σου την πέφτουν. Το έχω αντιμετωπίσει αυτό, βέβαια – είμαι κορίτσι και κάποτε ήμουν αρκετά όμορφη. Αλλά φαινόταν ότι ήξερα πώς να το διαχειρίζομαι. Δεν είχα πολλά από τα προβλήματα που είχαν πολλές γυναίκες»

«Ελπίζω να μην υπάρχουν άσχημες παρενέργειες από τις ενέσεις απώλειας βάρους, γιατί αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν γνωρίζω για τις παρενέργειες που μπορεί να έχουν. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους το χρειάζονται για την υγεία τους. Πάντα έλεγα ότι όποιος βρει ένα χάπι που θα κάνει τους ανθρώπους να χάσουν βάρος ή να μην πάρουν βάρος θα είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Είτε πρόκειται για πλαστική χειρουργική είτε για τσιμπήματα, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα και το θέλετε, κάντε ό,τι μπορείτε για να νιώσετε ότι φαίνεστε καλύτερα».

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να κάνει θαυμάσια πράγματα για αυτόν τον κόσμο. Αλλά θα προτιμούσα να έχω τη δική μου φωνή εκεί έξω – καλή ή κακή – αντί κάποιος να με αναδημιουργεί χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη».

«Κοιμάμαι με το μακιγιάζ μου όταν βρίσκομαι στην Καλιφόρνια. Με τους σεισμούς, ποτέ δεν ξέρω πότε θα χρειαστεί να τρέξω στη μέση του δρόμου. Δεν πρόκειται να βγω στις ειδήσεις και να δείχνω σαν την κόλαση – κάτι που κάνω χωρίς μακιγιάζ».

«Θα ήθελα πολύ να τραγουδήσω κάτι με τον Ed Sheeran. Είναι καταπληκτικός. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά στις φωνές μας που μοιάζουν πολύ. Δεν κατάφερα να τον βάλω στο άλμπουμ [στο άλμπουμ της του 2023, Rockstar, συμμετείχαν οι Sir Elton John, Sir Paul McCartney και Ringo Starr]. Προσπάθησα».

«Ο πατέρας μου δεν είχε την ευκαιρία να διαβάσει και να γράψει. Πολλοί άνθρωποι στην περιοχή δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να πάνε σχολείο».

«Πάντα έλεγα: «Αφήστε τη Miley Cyrus ήσυχη. Προσπαθεί να μεγαλώσει». Ήξερα ότι θα ήταν μια χαρά. Την ξέρω από πριν γεννηθεί, όταν ταξίδευα με τον πατέρα της, τον Billy Ray Cyrus. Όταν γεννήθηκε, είπα: «Λοιπόν, πρέπει να γίνει και δική μου», επειδή ένιωθα τόσο κοντά στον Billy Ray. Έτσι έγινε βαφτισιμιά μου. Με αποκαλεί «θεία Ντόλι» και «νεράιδα νονά». Όταν έκανε τη Hannah Montana [τη σειρά της Disney στην οποία πρωταγωνίστησε η Cyrus], ήθελε τη θεία Ντόλι στη σειρά. Μείναμε πολύ κοντά».

«Τα τζιν πρέπει να κάνουν τον πισινό σου να φαίνεται ωραίος. Μου αρέσουν τα στενά τζιν μου. Είχαν αυτά τα τζιν Jordache όταν ήμουν πιο βαριά. Συνήθιζα να τα αποκαλώ «τζιν με χοντρό κώλο»».

«Δύο μαγαζιά που είχα κάποτε κάηκαν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Ξέρω ανθρώπους που έχασαν ό,τι είχαν».

«Οι Drag queens ντύνονται σαν εμένα. Όταν είμαι σε συναυλία, ειδικά στο Λονδίνο, έχω όλες αυτές τις Dolly στο κοινό. Μου αρέσει να βλέπω τον εαυτό μου εκεί έξω. Είναι κομπλιμέντο όταν οι άνθρωποι θέλουν να σε μιμηθούν».

«Το να μεγαλώνω φτωχή μου έδωσε μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους. Ξέρω πώς είναι να περνάς δύσκολες στιγμές. Έχω περάσει τα ίδια».

«Δε φοβάμαι τους άνδρες. Γνωρίζω τη φύση των ανδρών γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι γεμάτο από αυτούς. Έχω έξι αδέλφια, τον πατέρα μου, τους θείους μου και τους παππούδες μου που αγαπούσα. Ο μπαμπάς ήταν αρκετά ισχυρογνώμων, αλλά καλός μπαμπάς. Πάντα έπαιρνα θέση στο σπίτι, οπότε σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κρατήσω τη θέση μου όπου κι αν πήγαινα. Δεν είναι εύκολο να με διατάζεις».

«Όλα αυτά τα χρόνια, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήμουν πολύ φανταχτερή. Πολύ αυτό, πολύ εκείνο. Όσον αφορά το πώς βάφομαι, πώς ντύνομαι, δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Φυσικά, αν υπάρχει μια ειδική περίσταση όπου πρέπει πραγματικά να ντυθείς με έναν συγκεκριμένο τρόπο, προσπαθώ να ακολουθήσω κάποιους κανόνες – δεν είμαι ανόητη».

Με τον επί 60 χρόνια έρωτά της, Καρλ Τόμας Ντιν

«Θα ήθελα να δω άλλους πλούσιους ανθρώπους να προσπαθούν να φερθούν λίγο καλύτερα στους ανθρώπους. Αν βλέπω μια ανάγκη και νιώθω ότι μπορώ να την καλύψω, προσπαθώ να το κάνω. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν [δωρίζουν χρήματα] μόνο για να κάνουν φοροαπαλλαγές. Εγώ θα καθοδηγούμαι πάντα από την καρδιά μου και θα βάζω τα χρήματά μου εκεί που είναι η καρδιά μου».

«Γνωρίζω τον Elton John εδώ και χρόνια – πάντα περνάμε καλά μαζί. Και τον Paul McCartney, τον αγαπώ επίσης εδώ και χρόνια. Όλοι έχουν αυτή την εικόνα του ροκ σταρ, όπου ακούς όλες αυτές τις ιστορίες. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να ήταν πιο άγριοι στα νιάτα τους, αλλά όλοι τους έχουν ηρεμήσει».

«Ποτέ δεν προσπάθησα να γίνω μοντέρνα. Δεν ακολουθώ τη μόδα – αυτό είναι πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι που πρέπει να φαίνονται πάντα ωραίοι περνούν όλη τους τη ζωή κάνοντας αυτό».

«Ελπίζω ότι θα εργάζομαι μέχρι την τελευταία μου πνοή. Αν ζήσω μέχρι τα ενενήντα μου, θα στέκομαι με αυτά τα ψηλοτάκουνα και θα εξακολουθώ να γράφω και να τραγουδάω».

