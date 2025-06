Πυρκαγιά εκδηλώνεται στην οροφή πολυώροφου κτιρίου στην περιοχή Tiergarten στο Βερολίνο το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπό κατασκευή κτίριο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν λόγο για αρκετές εκρήξεις.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8:30 το πρωί, την ώρα που εκτελούνταν εργασίες στην οροφή και στο σημείο έσπευσαν περίπου 100 πυροσβέστες δίνοντας μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι εργάτες κατάφεραν να φύγουν με ασφάλεια χρησιμοποιώντας εξωτερικό ασανσέρ.

Δεν έχει γίνει σαφές τι προκάλεσε τα αίτια της πυρκαγιάς, ωστόσο η Πυροσβεστική εκτιμά πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ταράτσα του κτιρίου όπου βρισκόταν το εύφλεκτο υλικό.

«Ακουγόταν σαν μια δυνατή καταιγίδα, αλλά ο ουρανός ήταν γαλανός» ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας δημοσιογράφος της BILD δήλωσε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις με διαφορά ενός έως δύο λεπτών.

Το νέο κτίριο στο Βερολίνο είναι το «John Jahr Haus», ένα κτίριο γραφείων και εμπορικών χώρων αξίας 115 εκατομμυρίων ευρώ. Αντικαθιστά το θρυλικό «Constanze Pressehaus».

Breaking: Emergency services in Berlin are battling a major fire.

A spokesman for the fire brigade said the blaze was in a high-rise building under construction in the city center.

More details when have them. pic.twitter.com/vFa52KV9dh

— DW Politics (@dw_politics) June 30, 2025