newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας φαντάρος νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 12:03
Eνσωμάτωση

Χονγκ Κονγκ: Στις φλόγες συγκρότημα ουρανοξυστών – Τέσσερις νεκροί, πολλοί παγιδευμένοι

Μεγάλη φωτιά σε σύμπλεγμα πολυώροφων κτιρίων στο Χονγκ Κονγκ - Σε συναγερμό επιπέδου 4 η περιοχή - Άνθρωποι παγιδευμένοι και ένας εξ αυτών με σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Spotlight

Πυκνοί, μαύροι καπνοί υψώνονται στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, όπου το οικιστικό συγκρότημα Wang Fuk Court που αποτελείται από οκτώ ουρανοξύστες τυλίχτηκε νωρίτερα στις φλόγες. Από τη φωτιά, που καίει ανεξέλεγκτα, ο έως τώρα ο απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και τρεις τραυματίες, σύμφωνα με το Associated Press.

Στις Αρχές του Χονγκ Κονγκ έχει σημάνει συναγερμός, καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα πολυώροφα κτίρια, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν άνδρα που υπέστη σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTHK.

Μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένας πυροσβέστης, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Αστυνομία είχε κάνει λόγο νωρίτερα για οκτώ θύματα, χωρίς να γίνει γνωστός ο λόγος της ασυμφωνίας που υπήρξε με την πυροσβεστική υπηρεσία.

εικόνα που δείχνει δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Χονγκ Κονγκ

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Χονγκ Κονγκ μπροστά στο οικιστικό συγκρότημα που έχει χαθεί πίσω από τους πυκνούς μαύρους καπνούς

Το συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από σχεδόν 2.000 διαμερίσματα, με τους πυροσβέστες – οι οποίοι ενημερώθηκαν στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα – να δίνουν μάχη να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ήδη το επίπεδο του συναγερμού έχει ανέβει στο 4, το δεύτερο υψηλότερο σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η φονική πυρκαγιά εξαπλώθηκε στη σκαλωσιά από μπαμπού που είχε τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του συγκροτήματος, δημιουργώντας μια τεράστια στήλη φωτιάς και καπνού. Τα τηλεοπτικμά πλάνα δείχνουν ζωντανές εικόνες από το σημείο, με τους πυροσβέστες πάνω σε κλιμακοφόρα οχήματα να επιχειρούν να την περιορίσουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Συλλογικές συμβάσεις: Ιστορική συμφωνία για επαναφορά τους

Συλλογικές συμβάσεις: Ιστορική συμφωνία για επαναφορά τους

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Έμφυλη βία 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Μπαράζ κινητοποιήσεων 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
01.00-05.00 π.μ. 25.11.25

Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας

Η στάση εργασίας αποφασίστηκε ως απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για αυξήσεις στους μισθούς και τα ποσοστά προσαύξησης των νυχτερινών και αργιών.

Σύνταξη
Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI
Τεχνητή νοημοσύνη 25.11.25

Το συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες – Θύματα «ζωντανεύουν» μέσω AI

Με αφορμή τη 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει μέσω AI φωνή στις ιστορίες γυναικών που δολοφονήθηκαν.

Σύνταξη
Κράμπους: Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών» [βίντεο]
Κεντρική Ευρώπη 24.11.25

Γνωρίστε τον Κράμπους - Το τρομακτικό και σκοτεινό πρόσωπο του «Άη Βασίλη των κακών παιδιών»

Στην κεντρική Ευρώπη, από την Αυστρία, μέχρι την Τσεχία και την Σλοβενία, υπάρχει ο μύθος του Κράμπους, του alter ego του Άγιου Βασίλη που τιμωρεί τα άτακτα παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε
Λουτράκι 24.11.25

Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε - Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι - Διατάχθηκε ΕΔΕ εις βάρος της και μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνες απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύνταξη
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»
Champions League 26.11.25

Ραούλ Μπράβο: «Ούτε η Ρεάλ στο Καραϊσκάκη»

Ο Ραούλ Μπράβο έχει γράψει ιστορία με την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει αγωνιστεί με επιτυχία και στον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Marca τόνισε τη δυναμική που έχει το Καραϊσκάκη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Κακοκαιρία Adel 26.11.25

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Συναγερμός για ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες
Επιχείρηση κατευνασμού 26.11.25

Αντιμέτωπη με τα τρακτέρ η κυβέρνηση ψάχνει αναχώματα – Δεν πείθονται οι αγρότες

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες κατευνασμού τους, οι αγρότες δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω και την ερχόμενη Κυριακή στήνουν τα πρώτα μπλόκα προκαλώντας έντονη ανησυχία στο Μαξίμου

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους
Editorial 26.11.25

Εγκλωβισμένοι στο μύθο τους

Μεγάλη μερίδα του μιντιακού και πολιτικού προσωπικού της χώρας δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μυθολογία τους. Και αυτό εξηγεί τι δεν πάει καλά στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO: «Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας»
«Δύναμη και ευθύνη» 26.11.25

«Οι Έλληνες πάνω στη θάλασσα χτίσαμε την ιστορική κληρονομιά μας» - Κικίλιας στην 34η Σύνοδο IMO

Μεταξύ άλλων, ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι να ενωθούμε απέναντι σε πράξεις πειρατείας, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο»

Σύνταξη
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
2+1 δόσεις 26.11.25

Πότε λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο