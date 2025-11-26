Πυκνοί, μαύροι καπνοί υψώνονται στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, όπου το οικιστικό συγκρότημα Wang Fuk Court που αποτελείται από οκτώ ουρανοξύστες τυλίχτηκε νωρίτερα στις φλόγες. Από τη φωτιά, που καίει ανεξέλεγκτα, ο έως τώρα ο απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και τρεις τραυματίες, σύμφωνα με το Associated Press.

Στις Αρχές του Χονγκ Κονγκ έχει σημάνει συναγερμός, καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα πολυώροφα κτίρια, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν άνδρα που υπέστη σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTHK.

Μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένας πυροσβέστης, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Αστυνομία είχε κάνει λόγο νωρίτερα για οκτώ θύματα, χωρίς να γίνει γνωστός ο λόγος της ασυμφωνίας που υπήρξε με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από σχεδόν 2.000 διαμερίσματα, με τους πυροσβέστες – οι οποίοι ενημερώθηκαν στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα – να δίνουν μάχη να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ήδη το επίπεδο του συναγερμού έχει ανέβει στο 4, το δεύτερο υψηλότερο σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η φονική πυρκαγιά εξαπλώθηκε στη σκαλωσιά από μπαμπού που είχε τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά του συγκροτήματος, δημιουργώντας μια τεράστια στήλη φωτιάς και καπνού. Τα τηλεοπτικμά πλάνα δείχνουν ζωντανές εικόνες από το σημείο, με τους πυροσβέστες πάνω σε κλιμακοφόρα οχήματα να επιχειρούν να την περιορίσουν.