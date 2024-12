Εικόνες που θυμίζουν 11η Σεπτεμβρίου έρχονται από την πόλη Σενζέν στην Κίνα, όπου ουρανοξύστης τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από ισχυρή έκρηξη.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό. Εκτιμάται πως το θύμα είναι μία γυναίκα η οποία εθεάθη να πηδά στο κενό από παράθυρο του κτιρίου.

Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον 28ο όροφο του κτιρίου, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη ερευνώνται ακόμη.

Tragic high-rise explosion this afternoon in Shenzhen in a residential building (China).

At least one person died – a woman who fell down.

At least 4 floors were impacted. This happened in the Nanshan district. I can clearly see that building from my place.

My video in 🧵… pic.twitter.com/51S4EM8FY4

— Daniel Camilo (@DanielOlimac) December 11, 2024