Ρωσικός πύραυλος χτύπησε ξενοδοχείο στην πόλη Kryvyi Rih, στην Ουκρανία, αργά το βράδυ της Τετάρτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας 31.

Οι διασώστες συνέχισαν τις έρευνες το πρωί της Πέμπτης για να βρουν όποιον είχε παγιδευτεί στα συντρίμμια, σύμφωνα με τις αρχές.

Μια ομάδα εθελοντών από ανθρωπιστικές οργανώσεις από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία είχαν μπει στο ξενοδοχείο λίγο πριν την επίθεση, αλλά επέζησαν καθώς κατάφεραν να βρουν καταφύγιο γρήγορα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δυστυχώς, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση», έγραψε ο ίδιος στο Telegram. «Δεν πρέπει να σταματήσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος και η τρομοκρατία κατά της ζωής», πρόσθεσε.

All night, a rescue operation continued in Kryvyi Rih at the site of a Russian missile strike. A ballistic missile struck an ordinary hotel. Just before the attack, volunteers from a humanitarian organization – citizens of Ukraine, the United States, and the United Kingdom – had… pic.twitter.com/XTfcRprBsE

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025