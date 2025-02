Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή από ρωσική πυραυλική επίθεση στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών (τη φωτογραφία, επάνω, ανάρτησε στο Telegram μετά την επίθεση ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ).

«Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν ρώσοι τρομοκράτες», έγραψε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ στην πλατφόρμα Telegram.

Ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ είχε δηλώσει νωρίτερα στην ουκρανική τηλεόραση ότι τρεις πύραυλοι έπληξαν το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Telegram, φαίνεται η κατεστραμμένη είσοδος του ξενοδοχείου Bristol. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζημιές υπέστησαν επίσης ιστορικά κτίρια, όπως της Φιλαρμονικής και αρκετών μουσείων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι ήταν μια «σκόπιμη» επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης ήταν νορβηγοί διπλωμάτες», σημείωσε ο Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει εάν τραυματίστηκαν.

A number of telegram channels reported a strike on the Bristol Hotel in Odessa, which housed NATO instructors, including representatives of the British armed forces and intelligence. pic.twitter.com/et3gBQCry1

— Levan Gudadze (@GudadzeLevan) January 31, 2025