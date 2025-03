Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην πόλη Κριβί Ριχ (σ.σ. τη γενέτειρα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι) στην περιφέρεια Ντιπροπετρόβσκ της Ουκρανίας (φωτογραφία, επάνω, από State Emergency Service of Ukraine – Dnipropetrovsk Oblast).

Φωτογραφία δείχνει ένα κατεστραμμένο κτίριο και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση

At least one person was killed in a russian missile strike on a hotel in Kryvyi Rih. 14 people have been evacuated or rescued from the debris, while first responders remain on-site, continuing their efforts. pic.twitter.com/20rnTXjFZk — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) March 5, 2025

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ αναφέρει πως ένας 53χρονος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Russian missiles are hitting a civilian target in Kryvyi Rih right now. Civilians may be trapped under the rubble. Rescuers have rushed to the scene. pic.twitter.com/argwbI4bqy — KyivPost (@KyivPost) March 5, 2025

Μια φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτησή του δείχνει ένα κατεστραμμένο κτίριο και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση.

Εγκλωβισμένοι

Από την πλευρά του, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην πόλη, ενημέρωσε πως ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

That’s Ukraine this night.

Kryvyi Rih, where President Zelensky born, his hometown.

President Trump said Putin wants peace, while people are being killed every day, every night. And while I am writing this tweet, several people are in the operating room fighting to survive,… pic.twitter.com/1dctFI7GEK — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) March 6, 2025

Πηγή: ΑΠΕ