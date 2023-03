Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο το βράδυ της Πέμπτης μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη υπό κατασκευή σε μια από τις μεγάλες εμπορικές συνοικίες του Χονγκ Κονγκ.

Πρόκειται για ένα κτίριο 42 ορόφων με 500 δωμάτια.

Οι σκαλωσιές γύρω από το κτίριο τυλίχτηκαν στις φλόγες. Οι τραυματίες είναι κυρίως οδηγοί, που φέρουν πληγές από αντικείμενα που έπεφταν από το φλεγόμενο κτίριο.

Η φωτιά περιορίστηκε σε λίγους ορόφους ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες ακούγονταν και εκρήξεις, σύμφωνα με διεθνή μέσα.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν δύο αεροσκάφη και ανέπτυξαν δύο ομάδες με αναπνευστικό εξοπλισμό.

Φλεγόμενο υλικό και σπινθήρες παρατηρήθηκαν παρολίγον να εξαπλωθούν στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων Sheraton Hotel και στο Hermes House, ένα κοντινό συγκρότημα γραφείων.

Το Chung King Mansion στο Nathan Road, το Fast East Mansion και ένα εμπορικό συγκρότημα με το όνομα 26 Nathan Road πήραν επίσης φωτιά, αλλά οι φλόγες έσβησαν γρήγορα.

Οι αρχές έλαβαν αρκετές κλήσεις για φωτιά στο σημείο περίπου στις 23.10.

