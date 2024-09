Ένας εγκαταλελειμμένος ουρανοξύστης 22 ορόφων στη Λέικ Τσαρλς της Λουιζιάνα – εδώ και τέσσερα χρόνια σύμβολο της καταστροφής από τους τυφώνες Λόρα και Δέλτα – κατέρρευσε το Σάββατο με ελεγχόμενη έκρηξη. Ο Πύργος Hertz κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού ένα συνεργείο κατεδάφισης προκάλεσε μια σειρά από εκρήξεις στο εσωτερικό του. Ο πύργος έπεσε μέσα σε ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης σε έναν σωρό ύψους περίπου πέντε ορόφων.

Το κτίριο, παλαιότερα γνωστό ως Capital One Tower, αποτελούσε κυρίαρχο στοιχείο του ορίζοντα της πόλης για περισσότερα από 40 χρόνια. Ωστόσο, μετά από μια σειρά τυφώνων που έπληξαν τη νοτιοδυτική Λουιζιάνα το 2020, το κτίριο έγινε ένα αξιοθέατο, με τα παράθυρά του σπασμένα και καλυμμένα με σκισμένες λινάτσες.

Για χρόνια οι ιδιοκτήτες του κτιρίου, η εταιρεία ακινήτων Hertz Investment Group με έδρα το Λος Άντζελες, υποσχόταν να επισκευάσει το κτίριο μόλις συμβιβαζόταν με τον ασφαλιστή της Zurich στο δικαστήριο, ανέφερε η εφημερίδα The Advocate. Το εκτιμώμενο κόστος για την επαναφορά του κτιρίου σε κανονική κατάσταση ήταν 167 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, τα δύο μέρη συμβιβάστηκαν για ένα άγνωστο ποσό.

Η κατεδάφιση χρηματοδοτήθηκε από 7 εκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικά χρήματα που εξασφάλισε η πόλη. Η Hertz εξακολουθεί να κατέχει το ακίνητο και το μέλλον του χώρου είναι αδιευκρίνιστο, σύμφωνα με την πόλη.

The tallest building in Lake Charles finally came down today, almost 4 years after Hurricane Laura rendered it uninhabitable and financially impossible to repair. #lalege pic.twitter.com/UJHowLJcoQ

«Γνωρίζω πόσο σκληρά προσπάθησε η πόλη να συνεργαστεί με διάφορες ομάδες ανάπτυξης για να το σώσει, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο έργο», δήλωσε ο Χάντερ πριν από την κατάρρευση. Ήταν στο γραφείο του κατά τη διάρκεια των τυφώνων.«Σε αυτή τη συγκυρία, είμαι έτοιμος για μια λύση. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια. Αρκετός καιρός πέρασε».

Το Λέικ Τσαρλς, το οποίο βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Καλκασιέ και απέχει δύο ώρες με το αυτοκίνητο από το Χιούστον, φιλοξενεί περίπου 80.000 κατοίκους. Ενώ η πόλη είναι γνωστή για τα άφθονα φεστιβάλ, τους κόλπους της και τα καζίνο, έχει χαρακτηριστεί από το Weather Channel ως η «πιο ταλαιπωρημένη από τον καιρό πόλη της Αμερικής».

Ο τυφώνας Δέλτα έπεσε στη νότια Λουιζιάνα τον Οκτώβριο του 2020, μόλις έξι εβδομάδες αφότου ο τυφώνας Λώρα ακολούθησε μια παρόμοια, καταστροφική πορεία στην αμερικανική ακτή του Κόλπου. Εκείνη την εποχή, η Λέικ Τσαρλς ήδη υπέφερε από τις ζημιές που προκάλεσε η Λόρα, η οποία χτύπησε στέγες, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 25 ανθρώπους στην περιοχή και άφησε λάσπη και συντρίμμια να γεμίσουν τους δρόμους.

Ο πύργος της Hertz αποτελεί ένα παράδειγμα του μακρού δρόμου της πόλης προς την ανάκαμψη μετά τους αλλεπάλληλους τυφώνες που προκάλεσαν ζημιές ύψους περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Louisiana: In a matter of seconds, the tallest building in Lake Charles disappeared from the city’s skyline. pic.twitter.com/f9m7gBQBlN

The building damaged by Hurricane Laura in Lake Charles has been imploded! Sheets of glass were raining down on storm chasers as this eye wall came ashore. Tarps on roofs in Lake Charles for years with shockingly slow recovery pic.twitter.com/x84xVm5X9c

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) September 7, 2024