Ο τυφώνας ή αν προτιμάτε η τυφώνας Beryl (Είναι γυναικείο όνομα) σαρώνει τα νησιά της Καραίβικής ως εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας κατηγορίας 4, προκαλώντας σφοδρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και απειλητικό για τη ζωή κύμα καταιγίδας μετά την προσγείωσή του τη Δευτέρα. Είναι ο ισχυρότερος γνωστός τυφώνας που έχει περάσει από την περιοχή αυτή, σύμφωνα με στοιχεία της NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας) που χρονολογούνται από το 1851.

Ο Beryl έφτασε στην ξηρά λίγο μετά τις 06:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) στο νησί Καριάκου των Γρεναδινών στην Καραϊβική Θάλασσα με μέγιστους διατηρούμενους ανέμους ταχύτητας έως 260 χιλιομέτρων την ώρα. Οι άνεμοι του Beryl που έχουν ισχύ τυφώνα εκτείνονται σε απόσταση 64 χιλιομέτρων από το κέντρο, ενώ οι άνεμοι που έχουν ισχύ τροπικής καταιγίδας εκτείνονται σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων.

Η καταιγίδα προκάλεσε διακοπές ρεύματος, πλημμύρισε δρόμους και εγκαινίασε πλημμύρες από το κύμα καταιγίδας σε τμήματα των Γρεναδίνων, της Γρενάδας, των Μπαρμπάντος και του Τομπάγκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Η άφιξη του Beryl σηματοδοτεί μια εξαιρετικά πρώιμη έναρξη της περιόδου τυφώνων στον Ατλαντικό. Την Κυριακή έγινε η πρωιμότερη κατηγορία 4 που έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό Ωκεανό και η μοναδική κατηγορία 4 τον μήνα Ιούνιο.

Τα ασυνήθιστα θερμά νερά του ωκεανού που διευκόλυναν την ανησυχητική ενίσχυση του Beryl είναι μια σαφής ένδειξη ότι η φετινή εποχή των τυφώνων θα απέχει πολύ από το φυσιολογικό σε έναν κόσμο που θερμαίνεται λόγω της ρύπανσης από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο Beryl σπάει ρεκόρ για τον Ιούνιο επειδή ο ωκεανός είναι τόσο ζεστός τώρα όσο θα ήταν κανονικά στην κορύφωση της περιόδου των τυφώνων, δήλωσε ο Jim Kossin, ειδικός σε θέματα τυφώνων και επιστημονικός σύμβουλος στο μη κερδοσκοπικό First Street Foundation.

«Οι τυφώνες δεν ξέρουν τι μήνα έχουμε, ξέρουν μόνο ποιο είναι το περιβάλλον τους», δήλωσε ο Kossin στο CNN. Πρόσθεσε ότι η θερμότητα του ωκεανού που τροφοδοτεί την πρωτοφανή ενίσχυση του Beryl «έχει σίγουρα ανθρώπινο αποτύπωμα».

Η φετινή σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει έντονα, καθώς μια δεύτερη καταιγίδα – η τροπική καταιγίδα Chris – έφτασε στη στεριά κοντά στην Tuxpan του Μεξικού, στις ακτές του Κόλπου, νωρίς τη Δευτέρα. Ο Beryl εγκαινιάζει μια ανησυχητική έναρξη μιας περιόδου τυφώνων που οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα είναι υπερδραστήρια – και η δραστηριότητα του Beryl που σπάει τα ρεκόρ μπορεί να είναι ένα σημάδι για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Ο Beryl είναι ο πρώτος μεγάλος τυφώνας – που ορίζεται ως τυφώνας κατηγορίας 3 ή υψηλότερης – στον Ατλαντικό εδώ και 58 χρόνια. Η ταχεία εντατικοποίηση της καταιγίδας είναι πολύ ασυνήθιστη τόσο νωρίς στην εποχή των τυφώνων, σύμφωνα με τον διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων Μάικ Μπρέναν.

Είναι σπάνιο για τροπικά συστήματα να σχηματίζονται στον κεντρικό Ατλαντικό ανατολικά των Μικρών Αντιλλών τον Ιούνιο, ιδιαίτερα ισχυρά, καθώς μόνο μια χούφτα τροπικά συστήματα το έχουν κάνει, σύμφωνα με τα αρχεία της NOAA.

Η καταιγίδα δεν είναι απλώς πρώιμη για τη φετινή εποχή. Είναι πλέον ο τρίτος πρωιμότερος μεγάλος τυφώνας του Ατλαντικού Ωκεανού. Ο πρωιμότερος ήταν ο τυφώνας Άλμα στις 8 Ιουνίου 1966, ακολουθούμενος από τον τυφώνα Όντρεϊ, ο οποίος έφτασε σε κατάσταση μεγάλου τυφώνα στις 27 Ιουνίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από το πέρασμα του Τυφώνα, αλλά το πέρασμά του θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

