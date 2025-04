Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε αποθήκη πυρομαχικών της ρωσικής περιφέρειας Βλαντίμιρ (δυτικά), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και το υπουργείο Αμυνας που απέδωσε το περιστατικό σε πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε εξαιτίας μη τήρησης των προβλεπόμενων κανονισμών ασφαλείας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Λόγω πυρκαγιάς στην περίμετρο στρατιωτικής βάσης στην περιφέρεια Βλαντίμιρ προκλήθηκε έκρηξη πυρομαχικών σε χώρο αποθήκευσης», αναφέρει η ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Αμυνας στο Telegram.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο

Powerful explosions rocked the 51st GRAU arsenal of the Russian Ministry of Defense in the Vladimir region — 100,000 tons of ammunition went up in the air. Among the destroyed items were glide bombs, artillery shells, rockets for multiple launch rocket systems, and components… pic.twitter.com/Z1pz55dZn2 — WarTranslated (@wartranslated) April 22, 2025

Ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Αβντίεφ ανέφερε σε δική του ανάρτηση πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Συμπλήρωσε πως για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν περίπου 450 κάτοικοι κοινοτήτων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη στρατιωτική βάση, ενώ σήμανε συναγερμός στην ευρύτερη περιοχή του Κιρζάτς.

Η εισαγγελία της περιφέρειας ανέφερε πως η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μπάρσοβο, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

🇷🇺💥 | #BREAKING: Heavy explosions at the 51st Arsenal GRAU (в/ч 55443-44) located in Barsovo, Vladimir Oblast of Russia. This is one of the biggest ammunition depots in Russia. A huge cloud of smoke can be seen rising to the sky as ammunition detonation is underway. Russian… pic.twitter.com/HEA5vuVV9c — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) April 22, 2025

Ερασιτεχνικά βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό κατά τη στιγμή της έκρηξης.

Συχνό φαινόμενο

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, συγκροτήθηκε επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια του συμβάντος και «οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Russian Telegram channels report explosions, huge fire and detonations in Kirzhach district, Vladimir region of Russia at or around the missile-artillery arsenal of Russian defense ministry. The road from Moscow to Kirzhach has been closed off, a village nearby is being… pic.twitter.com/I2a6EtqyTZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 22, 2025

Πυρκαγιές και εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών είναι συχνές στη Ρωσία, συνήθως εξαιτίας μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας ή πεπαλαιωμένων αποθεμάτων στρατιωτικού υλικού και παραμελημένων εγκαταστάσεων.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναλάβει κατά καιρούς την ευθύνη για πλήγματα σε αποθήκες πυρομαχικών στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ