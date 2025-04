Σχεδόν 90 γυναίκες και 48 νεογέννητα ή μικρά παιδιά, παράτυποι μετανάστες, συνελήφθησαν από τη Δευτέρα σε μαιευτήρια και δομές υγείας στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση των αρχών, που πλέον απαιτούν αλλοδαποί και αλλοδαπές που πάνε σε νοσοκομεία ή κλινικές να προσκομίζουν έγγραφα (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, σύλληψη μεταναστριών σε μαιευτήριο με τα νεογέννητά τους).

Στο πλαίσιο κυβερνητικού σχεδίου για να παταχθεί η μετανάστευση από τη γειτονική Αϊτή, εφαρμόζεται από προχθές Δευτέρα νέα διαδικασία, που προβλέπει ότι μετανάστες και μετανάστριες χωρίς χαρτιά μπορεί να δέχονται φροντίδες σε νοσοκομεία ή κλινικές μεν, αλλά κατόπιν θα απελαύνονται, αν δεν μπορούν να παρουσιάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

There’s no way in Dominican Republic 🇩🇴 not human there anyway. pic.twitter.com/yluCcG59Sz

— daniel.blaise🇭🇹 (@DanielBlaise3) April 22, 2025