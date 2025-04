Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, ο οποίος πάντως, «πιθανότατα», μπόρεσε ν’ «αναχαιτιστεί επιτυχώς», όπως συμπλήρωσε (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από timesofisrael.com/Bareket Askeloni).

Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν στη Χάιφα και αρκετές ακόμη κοινότητες του βόρειου Ισραήλ

Israel: raid sirens sounded in the city of Haifa, northern occupied Palestine, following the launch of a missile from Yemen. pic.twitter.com/B22sB1OR1b — محمد الكبسي – 🇾🇪 mohammed alkebsi (@mhmdalkebsi) April 23, 2025

Η εκτόξευση του πυραύλου προκάλεσε την ενεργοποίηση των σειρήνων της αεράμυνας στη Χάιφα και αρκετές ακόμη κοινότητες του βόρειου Ισραήλ.

«Εκτοξεύτηκε πύραυλος αναχαίτισης προς την κατεύθυνση του πυραύλου, ο οποίος πιθανότατα αναχαιτίστηκε επιτυχώς», σύμφωνα με ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού μέσω Telegram.

Sirens sounded across Northern Israel within the past few minutes, following the launch of a since-intercepted ballistic missile by the Houthis in Yemen. pic.twitter.com/APGCazr9sL — OSINTdefender (@sentdefender) April 23, 2025

Τραυματισμοί

Η ισραηλινή υπηρεσία έκτακτης Magen David Adom δεν ανέφερε άμεσους τραυματισμούς από την επίθεση ή από συντρίμμια του πυραύλου, αλλά ανακοίνωσε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό της προσφέρει φροντίδα σ’ αρκετούς ανθρώπους που τραυματίστηκαν ενώ έτρεχαν στα καταφύγια.