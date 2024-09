Οι αρχές της νήσου Χαϊνάν, στη νότια Κίνα, έχουν ήδη απομακρύνει προληπτικά πάνω από 419.000 κατοίκους καθώς πλησιάζει ο υπερτυφώνας Γιάγκι, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Κίνα προετοιμάζεται για την ενδεχομένως πιο ισχυρή τροπική καταιγίδα που έχει πλήξει τις νότιες ακτές της εδώ και μια δεκαετία. Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στην στεριά σήμερα το απόγευμα, στα παράλια της Χαϊνάν, δημοφιλή τουριστικό προορισμό, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της επαρχίας.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων αναβάθμισε χθες, Πέμπτη, στην τρίτη πιο υψηλή βαθμίδα τον μηχανισμό αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που έχει τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση πλημμυρών στην επαρχία της Χαϊνάν και στη γειτονική της Γκουανγκντόνγκ.

【Breaking News】 Typhoon yagi has just landed in Hainan. The Baojin Primary School Station in Wenchang recorded a minimum air pressure of 922.0 hpa, breaking the record for the lowest sea level pressure measured on land in China pic.twitter.com/sqfJuQxzLB

— Jim (@yangyubin1998) September 6, 2024