Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων ενόψει της άφιξης του υπερτυφώνα Γιάγκι στην Κίνα

Τα σχολεία έκλεισαν προσωρινά και πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στη νότια Κίνα, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Γιάγκι, που πλέον έχει καταταχθεί στην κατηγορία του υπερτυφώνα και κατευθύνεται προς τη νήσο Χαϊνάν.

Η τροπική καταιγίδα σάρωσε αυτήν την εβδομάδα τις Φιλιππίνες, προκαλώντας κατολισθήσεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ενώ τώρα διασχίζει τη Νότια Σινική Θάλασσα κατευθυνόμενη προς τα δυτικά και την επαρχία Χαϊνάν στη νότια Κίνα.

Σύμφωνα με το Xinhua, η Γιάγκι ενισχύθηκε στην θάλασσα και πλέον κατατάσσεται στους υπερτυφώνες, ενώ συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με έως και 209 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει στις ακτές —αύριο Παρασκευή το απόγευμα— είτε της Χαϊνάν είτε της γειτονικής της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ.

China’s National Meteorological Center (NMC) has issued a red alert for typhoon Yagi, which is expected to bring strong wind and heavy rain to the country’s southern regions. Local authorities have taken various precautions. pic.twitter.com/77WimzAuza

