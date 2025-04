«Όταν έβγαζε ένα εκατομμύριο το επεισόδιο δεν παραπονιόταν» – Οι fans των Friends για τον «αχάριστο» Ρος

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ δέχθηκε σφοδρή κριτική από τους θαυμαστές της σειράς που τον καθιέρωσε, τα Φιλαράκια (Friends).

Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ρος στη σειρά Friends χρωστάει τα πάντα στην εμβληματική (και πολύ λευκή) σειρά.

Ο ηθοποιός, 58, που έγινε διάσημος ως Ρος στη σειρά που προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004, κέρδιζε 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο στην 10η σεζόν και τώρα η περιουσία του εκτιμάται στα 120 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ο σταρ έχει προκαλέσει αντιδράσεις με την τελευταία του παραδοχή ότι δεν μπορεί να αντέξει το τραγούδι των τίτλων της σειράς, I’ll Be There For You από τους Rembrandts.

Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός δήλωσε επίσης ότι δεν του άρεσε η φήμη που ήρθε με την πρωταγωνιστική του συμμετοχή στη δημοφιλή σειρά.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο podcast Making a Scene των Ματ Λούκας και Ντέιβιντ Γουίλιαμς αυτή την εβδομάδα, ο Σουίμερ είπε ότι η ακρόαση του κομματιού για 10 σεζόν τον κατέστρεψε.

«Θα είμαι πολύ ειλικρινής, υπήρξε μια περίοδος για αρκετό καιρό που μόνο στο άκουσμα του χαλιόμουν, πραγματικά», είπε. «Ξέρεις τι εννοώ;» ρώτησε τους οικοδεσπότες. «Απλώς είχα αυτήν την αντίδραση. Δηλαδή, το είχα ακούσει τόσες πολλές φορές».

«Δεν παρακολούθησα ποτέ τη σειρά μετά το φινάλε της», είπε στους παρουσιαστές του podcast. «Για μένα, είναι σαν, το έκανα, προχωράω. Δεν επιστρέφω πίσω» πρόσθεσε.

Οι θαυμαστές της σειράς αντέδρασαν άμεσα αποκαλώντας τον «ενοχλητικό, αχάριστο boomer».

Το σχόλιο του εκπυρσοκρότησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες να τον λένε «κλαψιάρη» για το παράπονό του σχετικά με τη σειρά που του έδωσε μια ολόκληρη καριέρα.

«Όταν έβγαζε ένα εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο δεν παραπονιόταν» διαβάζει ένα σχόλιο.

Άλλοι έγραψαν: «Θα έπρεπε να ελέγχει τον τραπεζικό του λογαριασμό κάθε φορά που το ακούει και να κάνει το σταυρό του με ευγνωμοσύνη».

«Γκρινιάρης, κλαψιάρης».