Ένα δεξαμενόπλοιο και ένα φορτηγό πλοίο βυθίστηκαν και τρία άλλα σκάφη προσάραξαν καθώς ο τυφώνας Γκέμι διέσχισε την Ταϊβάν. Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις μαστίγωσαν το νησί με ανέμους που προκάλεσαν σημαντικές πλημμύρες και άφησαν τρεις ανθρώπους νεκρούς.

Οι αρχές των Φιλιππίνων προσπαθούν να περιορίσουν την πετρελαιοκηλίδα μετά την ανατροπή δεξαμενόπλοιου που μετέφερε 1,4 εκατ. λίτρα πετρελαίου στον κόλπο της Μανίλα. Το MT Terra Nova κατευθυνόταν προς την πόλη Iloilo όταν βυθίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Επιπλέον, ένας από το 17μελές πλήρωμα αγνοείται. Αν διαρρεύσει όλο το πετρέλαιο, θα είναι η μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία των Φιλιππίνων και θα απειλήσει την ακτογραμμή της πρωτεύουσας Μανίλα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής.

Οι αρχές δεν είχαν συνδέσει άμεσα την ανατροπή με τον τυφώνα, ο οποίος πέρασε από την περιοχή την Τετάρτη.

