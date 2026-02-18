Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκτελέστηκε συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του Έλληνα βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού αφήνει η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, στο σημείο όπου έγινε η δολοφονία δεν υπάρχουν κάμερες, είναι ένα τυφλό σημείο, οπότε δεν μπορεί να γίνει γνωστό το τι έγινε. Δεύτερον, το θύμα πυροβολήθηκε δύο φορές στο κεφάλι σε κοντινή απόσταση χωρίς επίσης να έχει γίνει γνωστό εάν είχε προηγηθεί πάλη. Και τρίτον, μπορεί να μην υπάρχουν κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά η φυλακή έχει κάμερες και μία απ’ αυτές έδειξε τον Βούλγαρο δράστη να πηγαίνει στο κελί του θύματος και μετά να μιλούν για μερικά λεπτά και στη συνέχεια να πηγαίνουν μαζί στο γραφείο του αρχιφύλακα.

Απ’ τις κινήσεις του θύματος, δεν φαίνεται πως είχε σκοπό να δολοφονήσει τον αρχιφύλακα. Όσον αφορά τον Βούλγαρο δράστη, εκείνος εμμένει στον ισχυρισμό του ότι «αν δεν το έκανα αυτό, ο Έλληνας θα σκότωνε και εμένα αλλά και τον αρχιφύλακα» και πως δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο θανάτου. Ο Έλληνας ισοβίτης δεν έφερε όπλο.

«Ήταν συμβόλαιο θανάτου»

Στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και στην Ανθή Βούλγαρη μίλησε η μητέρα του ισοβίτη που πυροβολήθηκε από τον Βούλγαρο βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού.

«Έστησαν δολοφονία του παιδιού μου μέσα στη φυλακή. Τι είναι εδώ Μεξικό; Ο αρχιφύλακας πέρασε από τρεις πόρτες σιδερένιες. Τον είχαν ξαναφωνάξει πάλι. Αλλά κάτι πρέπει να πονηρεύτηκε. Τώρα κάνουν τη νεκροψία στο παιδάκι μου. Εγώ θα κάνω πολλά έγγραφα παντού, ώσπου να μάθω την αλήθεια. Οι κάμερες υπήρχαν στο σημείο εκείνο. Τις ζητήσανε τώρα οι δικηγόροι τις κάμερες», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Βλέπουν το γιο μου μέχρι ένα σημείο που πάει – είχε κάνει μπάνιο το παιδί – ήταν να πάει να κοιμηθεί. Ένα σορτσάκι φορούσε και στις σαγιονάρες και ένα φανελάκι με ένα παλιό μπουφανάκι από πάνω. Του πετάξανε και το πιστόλι επειδή δεν θα πρόλαβε να μπει μέσα, από ό,τι φαίνεται του χτυπήσαν την πόρτα. Τυχαία ήταν Κυριακή, στο Αρχιφυλακείο κάτω του «πέταξαν» και το πιστόλι στο αριστερό του χέρι, ο γιος μου είναι δεξιόχειρας. Από πού ήταν το συμβόλαιο θανάτου; Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Η ΓΑΔΑ γιατί πήγε πριν 20 μέρες; Και δεν πήγε σ’ άλλο κελί, μόνο στο παιδί μου;».

«Δεν έκανε τις δολοφονίες στη Ζάκυνθο»

«Στο κελί του βρήκαν μόνο τηλέφωνο πάνω στο κρεβάτι. Μπάνιο έκανε το παιδί. Έπαιρνε τηλέφωνο, τι θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας; Τηλέφωνο έπαιρνε για να ακούσει τα παιδιά του να μας βλέπει γιατί έχω τον άντρα μου άρρωστο, ήθελε να μιλήσει στον πατέρα του. Να ξέρετε, τις δολοφονίες στη Ζάκυνθο δεν τις έκανε το παιδί μου. Όχι, δεν το λέω τώρα εκ των υστέρων, το φωνάζω πάντα. Να δικαιωθεί η ψυχή του τουλάχιστον. Το παιδί μου είχε ταΐσει χιλιάδες ψυχές και όλη την πτέρυγα εκεί μέσα τάιζε. Τους πήρε air-condition με 2.500 ευρώ και τους έβαλε για να δροσίζονται, τους πήρε ανεμιστήρα, τους πήρε πράγματα. Συμβόλαιο ήταν. Αυτό ήταν συμβόλαιο του παιδιού μου», συμπλήρωσε η μητέρα του ισοβίτη.

«Του είχανε στήσει καρτέρι»

«Δεν μπορείς να καταλάβεις τι παιδί ήταν το παιδί μου, όχι επειδή ήταν το παιδί μου., αλλά τι παιδί ήταν αυτό. Το παιδί τώρα τα έφευγε θα κατέβαινε στον Άγιο Στέφανο γιατί ξεκινούσαν τα δικαστήριά του. Είχε κάνει μία αίτηση στον Κορυδαλλό πριν τα Χριστούγεννα για να βλέπει τα παιδιά του και του την απέρριψαν. Πήρα τον διευθυντή γιατί δεν με ενημέρωσαν και εγώ είχα τρελαθεί εκείνο το βράδυ. Από την πλατεία το άκουσε ο άλλος μου γιος, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Μάνα, κάποιος μου είπε ότι κάτι συνέβη στον Αντώνη”», είπε η μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη μιλώντας στην Ανθή Βουλγαρη για το τι συνέβη πριν 20 μέρες στις φυλακές.

<br />

«Πήγε η ΓΑΔΑ πριν 20 μέρες στο κελί του, 7 η ώρα το πρωί, κάνανε καταγγελία απ’ τη Ζάκυνθο ότι κάποιος θέλει να σκοτώσει το γιο μου. Τι πράγματα είναι αυτά, σε τι κράτος ζούμε; Και το παιδί έκανε μπάνιο 7 η ώρα το πρωί, και του έβαλαν χειροπέδες και τον πήγαν στον εισαγγελέα και τον έψαχναν, του βρήκαν ένα κινητό, δεν του βρήκαν κάτι άλλο πριν 20 μέρες. Το παιδί όμως πήρε κινητό και επικοινωνούσαμε πάλι, δεν μου δίνανε απάντηση καμία για το παιδί μου αν ζει. Και έλεγα μόνη μου “μήπως του έδωσαν καμία μαχαιριά; Θα ζει το παιδί μου;”. Δεν σκέφτηκα ότι είχαν όπλο και μου σκότωσαν το παιδί με όπλο. Έχει άλλοθι ο διευθυντής, αυτός έμπασε το όπλο. Γιατί με πήρε και χθες το πρωί αυτός. Και του λέω «το όπλο το έμπασες εσύ. Είχες τον Ριζάι από την άλλη πτέρυγα, σε αυτή την πτέρυγα και είχατε αλισβερίσια με τον αρχιφύλακα τον διεφθαρμένο». Τι δουλειά είχαν να φωνάξουν το παιδί μου 7 το βράδυ; Δεύτερη φορά. Τον είχανε φωνάξει, λέει, και προχθές και δεν πήγε. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Και του είχανε στήσει καρτέρι. Να μου πει “κυρία μου, τι κατηγορίες μου προσάπτετε;” – που του έλεγα ότι αυτός έμπασε το όπλο. Δε μου απάντησε, παρά μου έλεγε “Τι να σου πω, δεν ξέρω”», συνέχισε.

Τον απειλούσαν;

Σύμφωνα με την μητέρα του θύματος: «Ο γιος μου ήταν ένα παιδί που δεν ήθελε να μας στεναχωρεί, αλλά κάτι έβλεπα… ότι τον απασχολεί. Και του έλεγα “Τι σου συμβαίνει, παιδί μου;”. “Να φύγω”, μου λέει, “να κατέβω για τα δικαστήρια”. Είχε πάρει κι άλλες δυο αναβολές, μόλις τελειώσουν τα δικαστήρια, ό,τι υπόλοιπο είχε, να το κάνω στον Κορυδαλλό”. Ήθελε να φύγει. Δεν ξέρω το παιδί γιατί ήθελε να φύγει. Εγώ είχα την έγνοια ότι θέλει να είναι κοντά στα παιδιά».

Καλλιακμάνης: «Αν είναι συμβόλαιο θανάτου, το αντίτιμο μπορεί να είναι η απόδραση»

Τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού σχολίασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Εκεί είναι όλα περίεργα, και το είπαμε και απ’ την πρώτη στιγμή. Είχε ένα περίστροφο το οποίο δεν χρησιμοποίησε για απόδραση. Δηλαδή, έχουν οι κρατούμενοι μέσα ένα περίστροφο και δεν το χρησιμοποιούν για απόδραση και πάει κάποιος να σκοτώσει τον αρχιφύλακα. Γιατί να τον σκοτώσει τον αρχιφύλακα; Τι υπήρχε εκεί πέρα; Έγιναν έτσι τα πράγματα; Και αν δεν είναι έτσι και υπάρχει συμβόλαιο θανάτου, γιατί ο Βούλγαρος πυροβόλησε τον Έλληνα κρατούμενο στο κεφάλι; Όταν κάποιος κινδυνεύει και παίρνει το πιστόλι που το απειλούν, σταματάει να κινδυνεύει. Γιατί τον πυροβολεί στο κεφάλι; Είναι σαν συμβόλαιο θανάτου. Κι αν είναι συμβόλαιο θανάτου, ποιο είναι το αντίτιμο; Δηλαδή, θα έπαιρνε λεφτά ο Βούλγαρος; Μάλιστα ο Βούλγαρος ήταν να εκδοθεί στην Ολλανδία. Και εκεί θα είχε σοβαρό πρόβλημα αν εκδοθεί. Θα μπορούσαν αυτές οι υποθέσεις να συνδέονται και τις δολοφονίες στη Ζάκυνθο. ας ψάξουν και για άλλο πιστόλι. Αν είναι συμβόλαιο θανάτου, το αντίτιμο μπορεί να είναι η απόδραση. Ο αρχιφύλακας θα απομακρυνόταν απ’ τις φυλακές, γιατί σε προγενέστερο χρόνο βοήθησε ώστε να αιτηθεί ένας Αλβανός υπήκοος κρατούμενος, άδεια. Βγήκε με άδεια ο Αλβανός υπήκοος, ο οποίος ήταν και μπατζανάκης του αρχιφύλακα, και απέδρασε. Αυτό έγινε λίγο μετά αφού άλλαξε ο νόμος για τις άδειες. Ο αρχιφύλακας εισηγείται. Ο Ριζάι δεν ήταν μέσα στο αρχιφυλακείο», σημείωσε.

«Αν έγιναν αλλιώς τα πράγματα από ό,τι τα λένε, σίγουρα το σκηνοθέτησαν. Πάντως υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο. Πριν 20 μέρες περίπου ο Παπαδάτος (σ.σ. το θύμα) μπροστά σε άλλους κρατούμενους είπε στον αρχιφύλακα ότι “τώρα που θα φύγεις”, γιατί ο αρχιφύλακας θα απομακρυνόταν, “θα τα πω όλα, θα δεις τι θα πάθεις”», συμπλήρωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης