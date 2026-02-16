newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
16 Φεβρουαρίου 2026, 22:36

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Περισσότερο από μιάμιση ώρα παρέμεινε στο γραφείο του εισαγγελέα της Λαμίας ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε λίγο μετά τις 7 μ.μ. ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, ο οποίος του απήγγειλε τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και την κατηγορία της οπλοχρησίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του δράστη, Αθανάσιο Τάρτη, ο εντολέας του ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00 το πρωί.

Τι υποστηρίζει

Ο συνήγορος υπεράσπισης, σε δηλώσεις του, διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας, την οποία, όπως είπε, θα παραλάβει αύριο το πρωί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «αυτά που γνωρίζω σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, είναι όσα μου έχει μεταφέρει ο εντολέας μου».

Για τον Αλκέτ Ριζάι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τάρτης στο ζήτημα της παρουσίας τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια του περιστατικού, επιβεβαιώνοντας ότι τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής δεν βρισκόταν στον χώρο ο Αλκέτ Ρετζάι.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Λαμίας, «στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν παρών ο Αλκέτ Ρετζάι. Μπορεί να είχε πάει νωρίτερα και να είχε αποχωρήσει, αλλά τη στιγμή του περιστατικού δεν ήταν εκεί». Με τη δήλωση αυτή, καθίσταται σαφές ότι, κατά την εξέλιξη του επεισοδίου στο αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού, παρόντες ήταν αποκλειστικά το θύμα, ο κατηγορούμενος και ο αρχιφύλακας.

«Το θύμα τους απείλησε με το όπλο»

Ο συνήγορος του δράστη κ. Τάρτης, περιγράφοντας όσα ο εντολέας του ανέφερε για τα πραγματικά περιστατικά, σημείωσε πως «μου είπε ότι το θύμα μπήκε μέσα στο αρχειοφυλακείο, έβγαλε το όπλο, καθύβρισε και απείλησε τον αρχιφύλακα ότι θα τον σκοτώσει. Ο εντολέας μου μπήκε μπροστά και του είπε: ‘Τι είναι αυτά που κάνεις;’. Εκείνος γύρισε το όπλο αρχικά προς τον δικό μου εντολέα και στη συνέχεια ξανά προς τον αρχιφύλακα, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει. Εκείνη τη στιγμή, ο εντολέας μου του έπιασε το χέρι, του τράβηξε το όπλο, τραβήχτηκε προς τα πίσω και πυροβόλησε». Παράλληλα, είπε πως «αναγκάστηκε να το κάνει για να μπορέσει να σώσει, τόσο τον αρχιφύλακα, όσο και τον ίδιο του τον εαυτό…».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον λόγο που ο εντολέας του βρέθηκε στο γραφείο του αρχιφύλακα, ο κ. Τάρτης ανέφερε ότι «είχε πάει γιατί ήθελε να συζητήσει ένα θέμα που αφορούσε τη μεταγωγή του την ερχόμενη Τετάρτη, στον ‘Αρειο Πάγο για υπόθεσή του».

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τον λόγο παρουσίας του θύματος στον ίδιο χώρο, και μάλιστα οπλισμένου, ο συνήγορος υπεράσπισης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας: «Δεν γνωρίζω ούτε πώς πήγε ούτε γνωρίζω την πορεία του όπλου. Γνωρίζω όμως ότι, σύμφωνα με τον εντολέα μου, υπήρχε θέμα επειδή ο αρχιφύλακας είχε ζητήσει μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού. Τώρα, αν αυτό είναι αληθές ή όχι, δεν το γνωρίζω».

Τρεις σφαίρες

Σε σχέση με τους πυροβολισμούς, ο κ. Τάρτης υπογράμμισε ότι «υπάρχουν τρεις σφαίρες. Οι δύο κατέληξαν στο κεφάλι του θύματος και μία ακόμη που δεν κατέληξε κάπου», συμπληρώνοντας πως «οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου». Παράλληλα, τόνισε ότι «ο εντολέας μου φέρει τραύματα στα χέρια, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπήρξε πάλη πριν το συγκεκριμένο περιστατικό», προσθέτοντας ότι θα ζητηθεί «να εξεταστεί από ιατροδικαστή».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης επανέλαβε ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα ως προς την είσοδο και την πορεία του όπλου στον χώρο, λέγοντας πως «ττο πώς πέρασε το όπλο στον χώρο και τι είχε στο μυαλό του ο άλλος εμπλεκόμενος, είναι κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είμαι βέβαιος, πάντως, ότι ο εντολέας μου δεν είχε όπλο, δεν είχε καμία διάθεση να προκαλέσει επεισόδιο και δεν ήταν εκείνος που προκάλεσε το συμβάν».

Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
Λούτσα: «Το είχαν ξανακάνει» – Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα
Ελλάδα 16.02.26

«Το είχαν ξανακάνει» - Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Η μητέρα του 15χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι Αρχές, μίλησε στο MEGA και αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»
Ελλάδα 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»

Από τη σούπερ επιτυχημένη τηλεοπτική «Τεχεράνη» που προβλήθηκε σε 130 χώρες και καθήλωσε το κοινό, μέχρι την απονομή του βραβείου Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, η Ισραηλινή παραγωγός της σειράς, Ντάνα Έντεν, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου.

Σύνταξη
Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Έντονη κινητικότητα 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους

«Θα σε πυροβολήσω», «Θα σε σκοτώσω»... Ο Λα Πένια κατάγγειλε στην αστυνομία απειλές θανάτου που αφορούσαν τη σύζυγό του και τις δυο κόρες του. Αναμένεται να τιμωρηθεί για την αποβολή του Καλούλου

Βάιος Μπαλάφας
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
«Τομές» 16.02.26

Σχέδιο Τσίπρα για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Με οκτώ προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, προσήλθε στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης είπε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Σχέδιο για θεσμοθέτηση εθνικής τράπεζας Γης και ελάχιστο αγροτικό εισόδημα.

Σύνταξη
Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report
English edition 16.02.26

Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report

Arrivals and revenues increased from Greece’s five main tourism markets — Germany, the United Kingdom, Italy, France and the United States

Σύνταξη
Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν
Μπάσκετ 16.02.26

Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως αθλητή του Παναθηναϊκού και και αποκάλυψε τους τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Μπαρτσελόνα για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Σκληρές εικόνες 16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63′ ισοφάρισε αμφότερες κι έτσι πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, μέσα στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21 αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Wasserman 16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Δείτε βίντεο 16.02.26

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

