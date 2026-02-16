Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Τι κατέγραψαν οι κάμερες λίγο πριν το επεισόδιο – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
Το επεισόδιο σημειώθηκε στο γραφείο του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού
Τι κρύβεται πίσω από την δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού προσπαθεί να αποκαλύψει η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αφού όλα έγιναν σε φυλακές που υποτίθεται ότι είναι υψίστης ασφαλείας.
Πώς βρέθηκε το όπλο
Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια των κρατουμένων και γιατί όλοι αυτοί βρέθηκαν στο γραφείο του Αρχιφύλακα όπου σημειώθηκε και το αιματηρό επεισόδιο.
Αυτό που ισχυρίζονται οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου είναι ότι το θύμα μπήκε στο γραφείο του Αρχιφύλακα κρατώντας όπλο με σκοπό να τον σκοτώσει. Οι άλλοι δύο κρατούμενοι του επιτέθηκαν για να τον αφοπλίσουν και Βούλγαρος τελικά τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Αυτή η περιγραφή φαίνεται να μην πείθει τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση.
Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος προ ημερών είχε γίνει έλεγχος στο κελί του θύματος και δεν είχε εντοπιστεί κάποιο όπλο, αλλά μόνο ένα κινητό τηλέφωνο.
Τι κατέγραψαν οι κάμερες
Παράλληλα, λίγο πριν το επεισόδιο φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας πως το θύμα κινείται ντυμένος με ελαφρά ρούχα, δεν φαίνεται να κρατά όπλο ενώ φαίνεται να τον συνοδεύει το άτομο βουλγαρικής καταγωγής, το οποίο στη συνέχεια τον σκότωσε.
Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλο αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία με τις κάμερες τότε αλλάζει όλα τα δεδομένα.
Ο Αρχιφύλακας φέρεται να ήταν σε κόντρα με το θύμα επειδή είχε εισηγηθεί να μεταφερθεί σε άλλες φυλακές. Επίσης ο Αρχιφύλακας ήταν υπό μετακίνηση για λόγους πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναζητούσε τον αντικαταστάτη του.
Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. είναι ο Βούλγαρος και ο Αλβανός να παρέσυραν τον Έλληνα στο γραφείο του Αρχιφύλακα και εκεί να τον δολοφόνησαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο που έγινε το αιματηρό επεισόδιο δεν υπάρχουν κάμαρες ασφαλείας.
