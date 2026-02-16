newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Ερωτήματα και… κενά στην έρευνα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
16 Φεβρουαρίου 2026, 10:39

Ερωτήματα και… κενά στην έρευνα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Πώς κατάφεραν τρεις βαρυποινίτες να βρεθούν την ίδια στιγμή στο γραφείο του αρχιφύλακα και γιατί εκείνος τελούσε «υπό παραίτηση»

Πολλά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας με πιστόλι του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, το απόγευμα της Κυριακής μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού, στα οποία καλείται να δώσει απαντήσεις η αστυνομική έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη από κλιμάκιο της Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI βρίσκονται από την Κυριακή στις φυλακές Δομοκού και διενεργούν τη σχετική προανάκριση, παρουσία εισαγγελέα, επιχειρώντας να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Τα ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς είναι:

• Πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές, που υποτίθεται ότι είναι από τις πλέον ασφαλείς

• Πώς βρέθηκαν στο αρχιφυλακείο μαζί με τον αρχιφύλακα δύο κρατούμενοι που φέρονται από τους πλέον «σκληρούς»

• Πώς έφτασε στον ίδιο χώρο ο Παπαδάτος και μάλιστα οπλισμένος, όταν υποτίθεται ότι το γραφείο είναι ξεχωριστός χώρος και ασφαλισμένος.

Δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στον χώρο που συνέβη η ανθρωποκτονία δεν υπάρχουν κάμερες και οι αστυνομικοί προσπαθούν να βγάλουν άκρη από καταθέσεις και άλλες ανακριτικές μεθόδους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Εκεί όμως, μαζί με τον αρχιφύλακα, βρίσκονταν δύο άλλοι κρατούμενοι και συγκεκριμένα ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία του Τζόν Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο γνωστός και από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Του πήρε το πιστόλι

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, εκδοχή η οποία εξετάζεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά στο πώς βρέθηκαν όλοι αυτοί στο αρχιφυλακείο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συμβάν έγινε στις 18:45 το απόγευμα. Την ώρα εκείνη όλοι οι κρατούμενοι έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά τους.

Για να φτάσει κάποιος, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Έλληνας κρατούμενος, στο αρχιφυλακείο, έπρεπε να περάσει από τρεις δικλίδες ασφαλείας, δηλαδή τρεις πόρτες, τις οποίες μπορούν να ανοίξουν μόνο οι φύλακες.

Αυτό σημαίνει, όπως λένε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ότι για να βρεθούν στο αρχειοφυλακείο τρεις βαρυποινίτες ο μόνος τρόπος είναι να τους έχει καλέσει ο αρχιφύλακας. Όλη αυτή η διαδρομή έχει και κάμερες, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., στον χώρο που έγινε το έγκλημα δεν υπάρχουν κάμερες.

«Υπό παραίτηση» ο αρχιφύλακας

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αρχιφύλακας τελούσε υπό παραίτηση, καθώς του είχε ζητηθεί από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, για «πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του», αλλά δεν είχε ακόμα οριστεί ο αντικαταστάτης του.

Όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και του εισαγγελέα.

Το συμβάν, πάντως, πέραν του ποινικού μέρους, έχει προβληματίσει έντονα την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στις φυλακές.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
