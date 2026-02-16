Τι ερευνά η αστυνομία για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο γραφείο του Αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού, με τις Αρχές να αναζητούν πώς βρέθηκε το όπλο εντός των φυλακών.
- Τροχαίο στα Σπάτα – Έκοψε στα δύο κολώνα ηλεκτροδότησης
- Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε διαφύγει του αποκλεισμού στην Καραϊβική
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- Ο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί «πλήρως και άμεσα»
Το τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για τη δολοφονία Έλληνα κρατουμένου που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές Δομοκού και έπεσε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από συμπλοκή στο γραφείο του αρχιφύλακα.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ισοβίτης, ο οποίος εξέτιε την ποινή του για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.
Ωστόσο, μαζί με τον αρχιφύλακα στο γραφείο βρίσκονταν και δύο ακόμα κρατούμενοι: ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο γνωστός από την απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν την παραπάνω εκδοχή και λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι στη φυλακή.
- Τι ερευνά η αστυνομία για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
- Η στάση στη γιόγκα που διώχνει τον πόνο από τον αυχένα
- Καιρός: Αφρικανική σκόνη με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα
- Λέον Μπλακ: Από τη «μυστική» συλλογή Βίνσεντ βαν Γκογκ στις βαριές καταγγελίες των αρχείων Έπσταϊν
- Ναρκισσισμός: Έχουν οι άνδρες τελικά τα «πρωτεία»;
- Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
- Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
- Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις