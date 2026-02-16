Τι ερευνά η αστυνομία για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Το τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για τη δολοφονία Έλληνα κρατουμένου που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές Δομοκού και έπεσε νεκρός το απόγευμα της Κυριακής έπειτα από συμπλοκή στο γραφείο του αρχιφύλακα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ισοβίτης, ο οποίος εξέτιε την ποινή του για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Ωστόσο, μαζί με τον αρχιφύλακα στο γραφείο βρίσκονταν και δύο ακόμα κρατούμενοι: ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο γνωστός από την απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος, για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, όρμησε στον Έλληνα, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν την παραπάνω εκδοχή και λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς βρέθηκε το πιστόλι στη φυλακή.