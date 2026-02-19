Συνταγή: Αρνίσια κεφτεδάκια κοκκινιστά με σκιουφιχτά

Αν κι ως λαός αγαπάμε το κρέας, με το αρνί οι περισσότεροι από εμάς είμαστε τσακωμένοι. Λίγο μας μυρίζει, λίγο μας… ξινίζει, γενικά δεν το προτιμάμε. Για αυτό και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αποφάσισε να μας αλλάξει αυτή την άποψη, με τη συνταγή που ετοίμασε.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για αρνίσια κεφτεδάκια κοκκινιστά με σκιουφιχτά.

Μια συνταγή εύκολη, πεντανόστιμη, ότι πρέπει για το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα υλικά

1 κιλό αρνίσιο κιμά από μπούτι

500 ηρ. σκιουφιχτά

1 λευκό κρεμμύδι

3 σκελίδες σκόρδο

1 αυγό

100 γρ. φρυγανιά

1 κ.σ. κύμινο

1 κ.σ. κανέλα

1 κ.γ. τσιμένι

15 φύλλα δυόσμου

50 ml ελαιόλαδο

400 γρ. κονκασέ ντομάτα

150 ml νερό από ζυμαρικά

1 κ.σ. μέλι

Η διαδικασία

Σε ένα μπολ βάζουμε τον αρνίσιο κιμά και προσθέτουμε τα μπαχαρικά μας: το κύμινο, το κόλιανδρο, το τσιμένι και λίγο κάρδαμο. Ρίχνουμε το αυγό, τον δυόσμο, τη φρυγανιά και ανακατεύουμε με τα χέρια.

Σε ένα ζεστό τηγάνι, σε χαμηλή φωτιά, ρίχνουμε τη ντομάτα, το κρεμμύδι, το κύμινο, το κόλιανδρο, το τσιμένι και λίγο κάρδαμο.

Όταν ο κιμάς είναι έτοιμος, φτιάχνουμε τα κεφτεδάκια και τα βάζουμε μέσα στο τηγάνι.

Μετά από περίπου επτά λεπτά, ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι και τα σκιουφιχτά και τα αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί.

Συνολικά η συνταγή θέλει περίπου 15 λεπτά για να ετοιμαστεί.