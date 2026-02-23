Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Η επιστήμη ξέρει ποιο είναι το σωστό πρωινό
23 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

Η επιστήμη ξέρει ποιο είναι το σωστό πρωινό

Ποιο είναι το καλύτερο πρωινό για αδυνάτισμα; Μια νέα έρευνα έχει την απάντηση.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το πότε τρώμε μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό για την υγεία και το αδυνάτισμα όσο με το τι τρώμε, με ενδείξεις να επιβεβαιώνουν ότι η κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ συνδέεται με αύξηση του βάρους. Άρα, θα πρέπει να επιλέγουμε ένα χορταστικό πρωινό έναντι ενός μεγάλου βραδινού; Μια νέα μελέτη σε ενήλικες υπέρβαρους ή παχύσαρκους υποδηλώνει ότι αυτή είναι η πιο σωστή στρατηγική.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση ενός καλού πρωινού, πλούσιου σε πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες και ο περιορισμός της ενεργειακής πρόσληψης το βράδυ συσχετίστηκαν με απώλεια βάρους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Nutrition, έδειξε επίσης ότι όσοι ακολουθούσαν μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη ένιωθαν λιγότερη πείνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες οδήγησε σε ελαφρώς μεγαλύτερη απώλεια βάρους και βελτίωση της βιοποικιλότητας του εντέρου.

Οι ερευνητές έλεγξαν προσεκτικά την πρόσληψη θερμίδων σε σχέση με τον βασικό μεταβολικό ρυθμό των συμμετεχόντων και μέτρησαν λεπτομερώς τα φυσιολογικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών αντίστασης στην ινσουλίνη και της σύστασης του μικροβιώματος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το δείγμα ήταν μικρό και κυρίως άνδρες και κάθε παρέμβαση διήρκεσε μόνο 28 ημέρες, γεγονός που περιορίζει τη γενικευσιμότητα και την ερμηνεία των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

Σχεδόν οι μισές ημερήσιες θερμίδες στο πρωινό

Η δοκιμή αποτέλεσε συνέχεια μιας προηγούμενης μελέτης της ίδιας ερευνητικής ομάδας, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη κατανάλωση τροφής το πρωί καταστέλλει την όρεξη σε άτομα υπέρβαρα ή παχύσαρκα, βοηθώντας τα έτσι να αποφεύγουν την υπερφαγία.

Για τις ανάγκες της νέας δοκιμής, οι ερευνητές εξέτασαν 19 άτομα — δύο γυναίκες και 17 άνδρες — με μέση ηλικία τα 57,4 έτη.

Αρχικά, οι ερευνητές μέτρησαν τις ενεργειακές ανάγκες των συμμετεχόντων σε κατάσταση ηρεμίας και στη συνέχεια σχεδίασαν διατροφικά προγράμματα βασισμένα σε αυτές.

Για τις πρώτες 4 ημέρες, οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τη συνήθη διατροφή τους. Έπειτα, για 4 ημέρες ακολούθησαν μια δίαιτα συντήρησης και στη συνέχεια,  σε ένα από δύο προγράμματα «μεγάλου πρωινού» διάρκειας 28 ημερών:

  • Δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη — 35% λιπαρά, 30% πρωτεΐνη και 35% υδατάνθρακες, και όχι περισσότερα από 15 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα.
  • Δίαιτα υψηλή σε φυτικές ίνες — 35% λιπαρά, 15% πρωτεΐνη και 50% υδατάνθρακες, και τουλάχιστον 30 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως.

Και τα δύο διατροφικά σχήματα παρείχαν το 45% των ημερήσιων θερμίδων στο πρωινό και το 20% στο βραδινό γεύμα. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να καταναλώσουν έως και το 35% των θερμίδων τους, κατά προτίμηση, στο μεσημεριανό.

Μετά τις 28 ημέρες, οι συμμετέχοντες ακολούθησαν για 7 ημέρες τη δίαιτα συντήρησης και στη συνέχεια άλλαξαν στο άλλο πρόγραμμα «μεγάλου πρωινού» για ακόμη 28 ημέρες.

Αποτελεσματικό αδυνάτισμα και με τα δύο διατροφικά πλάνα

Οι συμμετέχοντες τόσο στο πρόγραμμα υψηλής πρωτεΐνης όσο και σε εκείνο υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες έχασαν βάρος κατά τη διάρκεια της δοκιμής, με όσους ακολουθούσαν το πλάνο πλούσιο σε φυτικές ίνες να χάνουν ελαφρώς περισσότερο: -4,87 κιλά έναντι -3,87 κιλών.

Και οι δύο δίαιτες μείωσαν επίσης την αρτηριακή πίεση και τα λιπίδια του αίματος των συμμετεχόντων.

Η δίαιτα υψηλή σε φυτικές ίνες αύξησε την ποικιλομορφία του μικροβιώματος του εντέρου, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης βακτηρίων τα οποία είναι σημαντικά για την υγεία του εντέρου και προσφέρουν πολλά οφέλη.

Αντίθετα, η δίαιτα υψηλής πρωτεΐνης είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγώντας σε χαμηλότερη ποικιλομορφία του μικροβιώματος. Ωστόσο, είχε το ευεργετικό αποτέλεσμα της καταστολής της όρεξης, κάτι που μπορεί να βοηθήσει άμεσα στο αδυνάτισμα αλλά και στον μακροπρόθεσμο έλεγχο του βάρους.

Η Alex Johnstone, διατροφολόγος-ερευνήτρια στο Rowett Institute του University of Aberdeen, και κύρια ερευνήτρια της μελέτης, δήλωσε ότι η επιλογή δίαιτας εξαρτάται από τους στόχους υγείας κάθε ατόμου.

«Δεν υπάρχει μία δίαιτα που να ταιριάζει σε όλους. Μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη ήταν καλή για τον έλεγχο της όρεξης και μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες ήταν ωφέλιμη για την υγεία του εντέρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ουσία είναι πως η κατανάλωση των περισσότερων θερμίδων της ημέρας το πρωί μπορεί να υποστηρίξει τη μεταβολική αποδοτικότητα και τη ρύθμιση της όρεξης για πολλούς ανθρώπους και ένας συνδυασμός διαφορετικών τροφών ωφελεί. Καταναλώστε ενδεικτικά γιαούρτι, αβγά ή τυρί κότατζ σε συνδυασμό με βρόμη, σπόρους chia ή μούρα. Προσφέρουν τόσο πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας όσο και ζυμώσιμες φυτικές ίνες. Ένα πρωινό βασισμένο σε μια καλή πηγή πρωτεΐνης, μαζί με μια ποικιλία φυτικών ινών και ίσως την προσθήκη κάποιων ζυμωμένων τροφών, μπορεί να υποστηρίξει και το αδυνάτισμα και την υγεία του μικροβιώματος.

* Πηγή: Vita

Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

«Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει ο Πεζεσκιάν

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην εξόντωση του Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απεργία πείνας ξεκίνησαν πάνω από 200 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία
Βενεζουέλα 23.02.26

Απεργία πείνας κρατουμένων που δεν καλύπτονται από την αμνηστία

«Συνολικά 214, Βενεζουελάνοι και ξένοι, κάνουν απεργία πείνας» καθώς παραμένουν κρατούμενοι αφού δεν τους καλύπτει ο νέος νόμος γενικής αμνηστίας που ψήφισε το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο – Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ
Θάνατος Ελ Μέντσο 23.02.26

Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ - Κύμα βίας έχει ξεσπάσει στο Μεξικό

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», τονίζει η Κλαούντια Σέινμπαουμ για το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό έπειτα από τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
Βόρεια Κορέα 23.02.26

Στον Κιμ ξανά τα ηνία του κυβερνώντος κόμματος

«Σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Σύνταξη
