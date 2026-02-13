Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Βγάλε τη ζάχαρη από το πρωινό σου
Έρευνα 13 Φεβρουαρίου 2026, 06:30

Βγάλε τη ζάχαρη από το πρωινό σου

Σύμφωνα με έρευνα, η ζάχαρη στο πρωινό ενδέχεται να εμποδίσει την παραγωγικότητά σου μέσα στη μέρα.

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Έχετε αναρωτηθεί γιατί δεν έχετε ενέργεια το πρωί στη δουλειά; Ίσως να υπάρχουν πολλοί λόγοι, όμως η επιστήμη αποκάλυψε άλλον έναν. Το να ξεκινά κανείς τη μέρα του με πρωινό που περιέχει τρόφιμα με ζάχαρη μπορεί να μοιάζει με μικρή απόλαυση, όμως νέα ιαπωνική έρευνα δείχνει ότι όχι μόνο δεν κάνει καλό στην υγεία μας, αλλά ίσως υπονομεύει ακόμη και την απόδοσή μας στη δουλειά μας, πριν καν αρχίσει.

Η εν λόγω μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food and Humanity, υποδηλώνει ότι ένα πρωινό πλούσιο σε λιπαρά και ζάχαρη μπορεί να μειώσει τις ικανότητες γνωστικού σχεδιασμού και να αυξήσει την υπνηλία, ιδίως σε νεαρές γυναίκες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι διατροφικές επιλογές στο πρωινό παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη ρύθμιση της πρωινής σωματικής εγρήγορσης και της πνευματικής συγκέντρωσης απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Οι διατροφικές συνήθειες διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο το πρωινό συχνά προβάλλεται ως το θεμέλιο της καθημερινής ενέργειας. Έρευνες έχουν δείξει πως ένα σημαντικό ποσοστό ενήλικων γυναικών καταναλώνει συχνά γλυκίσματα ή ζαχαρούχα σνακ ως πρώτο γεύμα της ημέρας. Οι ερευνητές επισημαίνουν αυτή την τάση ως κάτι που έχει επίπτωση στην παραγωγικότητα και την ψυχική ευεξία στον χώρο εργασίας.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ρυθμίζει ακούσιες λειτουργίες του σώματος, όπως ο καρδιακός ρυθμός και η πέψη. Λειτουργεί μέσω δύο βασικών κλάδων: του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Ο συμπαθητικός κλάδος προετοιμάζει το σώμα για δράση και συχνά περιγράφεται ως η αντίδραση «μάχης ή φυγής». Αντίθετα, ο παρασυμπαθητικός κλάδος προάγει μια κατάσταση «ξεκούρασης και πέψης», ηρεμώντας το σώμα και εξοικονομώντας ενέργεια. Η επαγγελματική απόδοση συνήθως απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο εγρήγορσης και φυσιολογικής διέγερσης.

Τι έδειξε η έρευνα για το πρωινό με πολλή ζάχαρη και λιπαρά

Στην έρευνα, έγινε η υπόθεση ότι η θρεπτική πυκνότητα ενός γεύματος επηρεάζει άμεσα το πώς το νευρικό σύστημα ρυθμίζει την εγρήγορση και τη γνωστική επεξεργασία λίγο μετά την κατανάλωσή του. Σε δύο διαφορετικά πρωινά, γυναίκες προσήλθαν στο εργαστήριο έπειτα από ολονύκτια νηστεία. Κατανάλωσαν ένα από δύο δοκιμαστικά γεύματα με την ίδια ακριβώς ενεργειακή αξία, συνολικά 497 θερμίδες.

Το ένα γεύμα ήταν ένα ισορροπημένο πρωινό βασισμένο στην παραδοσιακή ιαπωνική διατροφή, που περιλάμβανε βραστό ρύζι, αλατισμένο σολομό, ομελέτα, σπανάκι με σάλτσα σουσαμιού, σούπα και μία μπανάνα. Η θρεπτική του σύσταση ευνοούσε τους υδατάνθρακες και την πρωτεΐνη, με μέτρια ποσότητα λιπαρών.

Το εναλλακτικό γεύμα ήταν πλούσιο σε λιπαρά και ζάχαρη και σχεδιάστηκε ώστε να μιμείται ένα συνηθισμένο, αλλά χαμηλής διατροφικής ποιότητας πρωινό. Περιλάμβανε γλυκά ντόνατ και ένα έτοιμο ρόφημα γάλακτος με φράουλα. Πάνω από το μισό της συνολικής ενέργειας αυτού του γεύματος προερχόταν από λιπαρά και περιείχε πολύ λιγότερη πρωτεΐνη σε σύγκριση με το ισορροπημένο γεύμα.

Επίδραση στην καρδιά

Το ισορροπημένο πρωινό προκάλεσε μετρήσιμη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και του καρδιακού ρυθμού, λίγο μετά την κατανάλωση. Αυτή η μεταβολή υποδηλώνει ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, προετοιμάζοντας το σώμα για τις δραστηριότητες της ημέρας. Αντίθετα, το γεύμα με ντόνατ και γλυκό γάλα δεν αύξησε τη θερμοκρασία του σώματος στον ίδιο βαθμό.

Τα δεδομένα έδειξαν κυριαρχία του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος αμέσως μετά την κατανάλωση. Αυτό υποδηλώνει ότι το ζαχαρούχο γεύμα προκάλεσε κατάσταση χαλάρωσης και πέψης, αντί για φυσιολογική ετοιμότητα.

Οι γυναίκες δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα ζωτικότητας μετά την κατανάλωση του ισορροπημένου γεύματος και αυτό το αίσθημα ενέργειας διατηρήθηκε κατά την περίοδο παρακολούθησης. Αντίθετα, όταν οι ίδιες γυναίκες κατανάλωσαν το πρωινό με πολλά λιπαρά και ζάχαρη, ανέφεραν αυξημένη υπνηλία. Η αναμενόμενη «έκρηξη ενέργειας» από τη ζάχαρη δεν μεταφράστηκε σε αίσθημα ζωντάνιας.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η επαγγελματική απόδοση δεν εξαρτάται μόνο από τις θερμίδες, αλλά και από την ποιότητα αυτών των θερμίδων. Ένα πρωινό που ενεργοποιεί την αντίδραση «ξεκούρασης και πέψης» μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό για κάποιον που προσπαθεί να ξεκινήσει τη δουλειά του.

* Πηγή: Vita

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
