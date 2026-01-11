Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Κάτι περισσότερο απο τον καφέ: Επτά επιλογές για πρωινό που σου δίνουν ενέργεια
11 Ιανουαρίου 2026

Κάτι περισσότερο απο τον καφέ: Επτά επιλογές για πρωινό που σου δίνουν ενέργεια

Καλός ο καφές, ωστόσο το σώμα χρειάζεται και κάτι περισσότερο στο πρωινό για να πάρει τα πάνω του.

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Vegan Vs Κρεατοφάγων: Ποιοι θα φτάσουν τα 100…;

Spotlight

Ο καφές μπορεί να προσφέρει πολύτιμη τόνωση το πρωί, αλλά δεν θα σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε όλη την ημέρα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ξεκινάτε με ένα υγιεινό και ισορροπημένο πρωινό, ειδικά καθώς μεγαλώνετε. Αυτό, διότι με την ηλικία, οι ανάγκες του οργανισμού αλλάζουν. Ο μεταβολισμός τείνει να επιβραδύνεται, η μυϊκή μάζα μειώνεται πιο εύκολα, ενώ και οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν την αίσθηση της κόπωσης και τα επίπεδα ενέργειας.

7 επιλογές πρωινού για ενέργεια στο maximum

Πιο απλά, όσο μεγαλώνουμε τόσο πιο σημαντικό γίνεται το πρωινό, για να έχουμε ενέργεια, καλή διάθεση και ευεξία. Μερικές από τις καλύτερες επιλογές περιλαμβάνουν:

1. Βρώμη με βούτυρο ξηρών καρπών και μύρτιλλα

Ο συνδυασμός σύνθετων υδατανθράκων, καλών λιπαρών και φυτικών ινών συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η βρώμη ξεχωρίζει, γιατί παρέχει ενέργεια βραδείας απελευθέρωσης, ενισχύοντας το αίσθημα του κορεσμού για περισσότερο.

2. Αυγά

Τα αυγά αποτελούν μια κορυφαία επιλογή για πρωινό, γεμάτη οφέλη. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και βιταμίνες Β, που βοηθούν τον οργανισμό να μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια. Μαγειρεύονται με άπειρους τρόπους – βραστά, ποσέ, scrambled ή ομελέτα – ώστε να ταιριάζουν σε κάθε γούστο, χαρίζοντας ενέργεια που διαρκεί όλη μέρα.

3. Γιαούρτι με φρούτα και σπόρους

Μία ακόμη υπέροχη και εύκολη επιλογή για το πρωινό σας. Το γιαούρτι χαμηλών λιπαρών σε συνδυασμό με κομμάτια φρούτων και σπόρους είναι γεμάτο πρωτεΐνη και προβιοτικά, που υποστηρίζουν τόσο την υγεία του εντέρου όσο και τον ενεργειακό μεταβολισμό.

4. Τοστ ολικής άλεσης με αβοκάντο και καπνιστό σολομό

Το τοστ ολικής άλεσης με αβοκάντο και καπνιστό σολομό είναι ένα λαχταριστό πρωινό που θα σας κρατήσει χορτάτους για ώρες. Παρέχει σύνθετους υδατάνθρακες, ευεργετικά για την καρδιά λιπαρά και ωμέγα-3 που ευνοούν την συγκέντρωση. Αυτός ο συνδυασμός διατηρεί τον εγκέφαλο σε εγρήγορση και σας χαρίζει πολύτιμη ενέργεια.

5. Smoothie με γάλα, σπανάκι και μπανάνα

Αν δεν έχετε πολύ χρόνο το πρωί, φτιάξτε ένα smoothie με γάλα (ή γιαούρτι ή κεφίρ), σπανάκι και μια μπανάνα. Είναι μια γρήγορη, εύπεπτη επιλογή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που σας γεμίζει με ενέργεια από μέσα προς τα έξω.

6. Τυρί cottage με ανανά

Πρόκειται για έναν απροσδόκητο αλλά θρεπτικό συνδυασμό, γεμάτο πρωτεΐνες και ασβέστιο, που θα σας κρατήσει χορτάτους για περισσότερο. Το τυρί cottage προσφέρει κρεμώδη υφή και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ενώ ταιριάζει ιδανικά με φρούτα, λίγο μέλι ή και ξηρούς καρπούς.

7. Μπολ πρωινού με κινόα, αμύγδαλα και μύρτιλλα

Η τελευταία πρόταση είναι ένα πρωινό μπολ με κινόα, αμύγδαλα και μύρτιλλα. Πρόκειται για έναν δυνατό συνδυασμό πρωτεΐνης και φυτικών ινών που χαρίζει σταθερή ενέργεια που διαρκεί. Η κινόα δεν είναι μόνο για το μεσημεριανό – οι σύνθετοι υδατάνθρακες και η πρωτεΐνη που προσφέρει μπορούν να μας κρατήσουν σε εγρήγορση όλη την ημέρα.

* Πηγή: Vita

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

