Πρωινό: Τα τέσσερα λάθη που το «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Μήπως οι συνήθειες σας στο πρωινό «φρενάρουν» τις προσπάθειές σας; Καθώς μεγαλώνουμε, ο μεταβολισμός τείνει να επιβραδύνεται, οπότε μην εκπλαγείτε αν, μετά τα 40, ένα πρωινό με πολλές θερμίδες δυσκολεύει την απώλεια βάρους.

Ακολουθούν τέσσερα λάθη που μπορεί να σας υπονομεύουν, χωρίς να το συνειδητοποιείτε:

Δεν προσέχετε τις μερίδες σας

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχετε τις μερίδες που καταναλώνετε, καθώς οι διατροφικές σας ανάγκες αλλάζουν με την ηλικία. Όπως και σε κάθε άλλο γεύμα, ο έλεγχος των μερίδων είναι βασικός παράγοντας και για το πρωινό.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις τυπωμένες μερίδες ως οδηγό για τις μερίδες σας. Αντί να τις υπολογίζετε με το μάτι, μετρήστε συγκεκριμένες ποσότητες και αναλογιστείτε κατά πόσο νιώθετε χορτάτοι ή εάν χρειάζεται να κάνετε κάποια αλλαγή.

Απώλεια βάρους & πρωτεΐνη

Αν και δεν χρειάζονται όλοι μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης το πρωί, ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι πιο πιθανό να κρατήσει μακριά τις πρωινές λιγούρες αλλά και να εντείνει το αίσθημα κορεσμού, ώστε να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερο.

Στο πρώτο γεύμα της ημέρας, προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μια πηγή άπαχης πρωτεΐνης, όπως βραστό αυγό, γιαούρτι ή και λίγο κοτόπουλο.

Ξεχνάτε τις φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες είναι ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που σας κρατάει χορτάτους και μας βοηθά να αποφεύγουμε την αύξηση βάρους. Αν τις συμπεριλάβετε μπορεί να σας βοηθήσουν να κάνετε καλές διατροφικές επιλογές καθ’όλη τη διάρκεια της μέρας. Σύμφωνα με έρευνα, όσοι τρώνε πρωινό πλούσιο σε φυτικές ίνες είναι πιο πιθανό να επιλέξουν ένα θρεπτικό δείπνο.

Προτιμήστε επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως πλιγούρι βρώμης, ομελέτα με λαχανικά ή μπουρίτο με φασόλια για πρωινό.

Απώλεια βάρους & πρωινό

Ενώ η απώλεια βάρους είναι τελικά μια ισορροπία μεταξύ θερμίδων που προσλαμβάνουμε και θερμίδων που «καίμε», το να παραλείπουμε το πρωινό δεν είναι απαραίτητα καλή ιδέα για να αλλάξουμε το νούμερο στη ζυγαριά.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, το να μην τρώμε πρωινό φαίνεται να διαταράσσει το μεταβολισμό, να βλάπτει το μικροβίωμα του εντέρου, ακόμα και να αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

Γι’ αυτό, μην διστάζετε να φάτε το πρωί. Απλά φροντίστε το πρώτο σας γεύμα να έχει την κατάλληλη ποσότητα και προσπαθήστε να συμπεριλάβετε σε ισορροπία καλές πηγές πρωτεϊνών, φυτικών ινών και καλών λιπαρών.

* Πηγή: Vita