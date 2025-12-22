Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
22.12.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Πρωινό: Τα τέσσερα λάθη που το «σαμποτάρουν» μετά τα 40
Διατροφή 22 Δεκεμβρίου 2025

Πρωινό: Τα τέσσερα λάθη που το «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Ακολουθούν τέσσερα λάθη στο πρωινό που μπορεί να σας υπονομεύουν, χωρίς να το συνειδητοποιείτε.

Μήπως οι συνήθειες σας στο πρωινό «φρενάρουν» τις προσπάθειές σας; Καθώς μεγαλώνουμε, ο μεταβολισμός τείνει να επιβραδύνεται, οπότε μην εκπλαγείτε αν, μετά τα 40, ένα πρωινό με πολλές θερμίδες δυσκολεύει την απώλεια βάρους.

Ακολουθούν τέσσερα λάθη που μπορεί να σας υπονομεύουν, χωρίς να το συνειδητοποιείτε:

Δεν προσέχετε τις μερίδες σας

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχετε τις μερίδες που καταναλώνετε, καθώς οι διατροφικές σας ανάγκες αλλάζουν με την ηλικία. Όπως και σε κάθε άλλο γεύμα, ο έλεγχος των μερίδων είναι βασικός παράγοντας και για το πρωινό.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις τυπωμένες μερίδες ως οδηγό για τις μερίδες σας. Αντί να τις υπολογίζετε με το μάτι, μετρήστε συγκεκριμένες ποσότητες και αναλογιστείτε κατά πόσο νιώθετε χορτάτοι ή εάν χρειάζεται να κάνετε κάποια αλλαγή.

Απώλεια βάρους & πρωτεΐνη

Αν και δεν χρειάζονται όλοι μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης το πρωί, ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι πιο πιθανό να κρατήσει μακριά τις πρωινές λιγούρες αλλά και να εντείνει το αίσθημα κορεσμού, ώστε να νιώθετε χορτάτοι για περισσότερο.

Στο πρώτο γεύμα της ημέρας, προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μια πηγή άπαχης πρωτεΐνης, όπως βραστό αυγό, γιαούρτι ή και λίγο κοτόπουλο.

Ξεχνάτε τις φυτικές ίνες

Οι φυτικές ίνες είναι ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που σας κρατάει χορτάτους και μας βοηθά να αποφεύγουμε την αύξηση βάρους. Αν τις συμπεριλάβετε μπορεί να σας βοηθήσουν να κάνετε καλές διατροφικές επιλογές καθ’όλη τη διάρκεια της μέρας. Σύμφωνα με έρευνα, όσοι τρώνε πρωινό πλούσιο σε φυτικές ίνες είναι πιο πιθανό να επιλέξουν ένα θρεπτικό δείπνο.

Προτιμήστε επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως πλιγούρι βρώμης, ομελέτα με λαχανικά ή μπουρίτο με φασόλια για πρωινό.

Απώλεια βάρους & πρωινό

Ενώ η απώλεια βάρους είναι τελικά μια ισορροπία μεταξύ θερμίδων που προσλαμβάνουμε και θερμίδων που «καίμε», το να παραλείπουμε το πρωινό δεν είναι απαραίτητα καλή ιδέα για να αλλάξουμε το νούμερο στη ζυγαριά.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, το να μην τρώμε πρωινό φαίνεται να διαταράσσει το μεταβολισμό, να βλάπτει το μικροβίωμα του εντέρου, ακόμα και να αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας.

Γι’ αυτό, μην διστάζετε να φάτε το πρωί. Απλά φροντίστε το πρώτο σας γεύμα να έχει την κατάλληλη ποσότητα και προσπαθήστε να συμπεριλάβετε σε ισορροπία καλές πηγές πρωτεϊνών, φυτικών ινών και καλών λιπαρών.

* Πηγή: Vita

Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
