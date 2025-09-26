Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Τρώτε πρωινό νωρίς ή αργά; Η απάντηση ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ό,τι φανταζόμασταν. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η ώρα του πρωινού μπορεί να επηρεάζει την υγεία – ακόμα και τη διάρκεια ζωής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Communications Medicine, οι άνθρωποι τείνουν να αλλάζουν σταδιακά τις ώρες των γευμάτων τους καθώς γερνούν, και για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, το να τρώνε αργά — ειδικά το πρωινό — μπορεί να συνδέεται με υποκείμενες σωματικές και ψυχικές παθήσεις, όπως κατάθλιψη, κόπωση και προβλήματα στοματικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα επισημαίνουν ότι τα άτομα που συνήθιζαν να τρώνε πρωινό αργά φάνηκαν να έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν πρόωρα σε σύγκριση με τα άτομα που έτρωγαν το πρώτο τους γεύμα νωρίτερα.

Τι αποκάλυψε η έρευνα για το πρωινό αργότερα

Στόχος των ερευνητών ήταν να δουν πώς ορισμένα διατροφικά πρότυπα μπορεί να επηρεάσουν την υγεία στην τρίτη ηλικία. Η ομάδα παρακολούθησε σχεδόν 3.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο για 22 χρόνια κατά μέσο όρο. Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 42 έως 94 ετών, σχεδόν τα τρία τέταρτα ήταν γυναίκες και το 83% δεν εργαζόταν.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν περίπου στη μέση σε δύο ομάδες, ανάλογα με την ώρα που έτρωγαν πρωινό: η πρώτη ομάδα έτρωγε πρωινό γύρω στις 8 π.μ., ενώ η δεύτερη ομάδα έτρωγε γύρω στις 9 π.μ.

Όσο οι συμμετέχοντες μεγάλωναν, τόσο πιο πιθανό ήταν να τρώνε αργότερα. Κάθε επιπλέον δεκαετία συσχετιζόταν, σύμφωνα με τους ερευνητές, με καθυστέρηση 8 λεπτών στο πρωινό και καθυστέρηση σχεδόν 4 λεπτών στο δείπνο.

Όπως αναφέρουν, το ποσοστό επιβίωσης 10 ετών (το ποσοστό των συμμετεχόντων που ζούσαν ακόμα από την αρχή της μελέτης) ήταν 89,5% για την ομάδα που έτρωγε νωρίς, σε σύγκριση με 86,7% για την ομάδα που έτρωγε αργά.

«Η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική, αλλά μικρή», λένε οι ερευνητές. «Αυτά τα ευρήματα πρέπει να θεωρηθούν προκαταρκτικά και να ερμηνευθούν με προσοχή» επισημαίνουν οι ίδιοι.

Πώς επηρεάζεται η υγεία

Τα ευρήματα επισημαίνουν ότι κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης του πρωινού φάνηκε να συνδέεται με 11% αύξηση της πιθανότητας θανάτου κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας.

Η καθυστέρηση του πρωινού φάνηκε επιπλέον να συνδέεται σταθερά με σωματικές και ψυχικές παθήσεις, όπως κατάθλιψη, υπερβολική υπνηλία και οδοντικά προβλήματα.

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης μια σχέση μεταξύ της καθυστέρησης των γευμάτων και της δυσκολίας στην προετοιμασία των γευμάτων και της χειρότερης ποιότητας ύπνου.

* Πηγή: Vita