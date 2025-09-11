Πες μου τι ώρα τρως πρωινό να σου πω τι σε περιμένει

Καθώς μεγαλώνουμε το τι και πόσο τρώμε καθημερινά τείνει να αλλάζει. Αυτό είναι κάτι που έχουν αναλύσει παλαιότερες έρευνες. Ωστόσο, η σχέση της ώρας των γευμάτων μας με την υγεία μας και τη μακροζωία παραμένει λιγότερο κατανοητή. Νέα βρετανική έρευνα έρχεται να «ρίξει φως» στο ζήτημα.

Ερευνητές από το Mass General Brigham και συνεργάτες τους μελέτησαν τις αλλαγές στη χρονική στιγμή των γευμάτων σε ηλικιωμένους και ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι βιώνουν σταδιακές μετατοπίσεις στον χρόνο που τρώνε καθώς μεγαλώνουν. Επίσης, εντόπισαν χαρακτηριστικά που συμβάλλουν σε αυτές τις αλλαγές και αποκάλυψαν συγκεκριμένες τροχιές που συνδέονται με τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Communications Medicine.

Ο επικεφαλής της έρευνας υποστηρίζει ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι οι αλλαγές στο πότε τρώνε οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα το πρωινό τους γεύμα, μπορούν να αποτελέσουν έναν αξιόπιστο δείκτη της συνολικής τους υγείας. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, ασθενείς και γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μετατοπίσεις ως πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για τυχόν υποκείμενα σωματικά ή ψυχικά προβλήματα. Επίσης, η προτροπή προς τους ηλικιωμένους να διατηρούν σταθερά γεύματα μπορεί να γίνει μέρος στρατηγικών για υγιή γήρανση και μακροζωία.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα από 2.945 άτομα ηλικίας 42-94 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία παρακολουθήθηκαν για πάνω από 20 χρόνια. Οι επιστήμονες βρήκαν, λοιπόν, ότι με το πέρασμα της ηλικίας οι ενήλικες τείνουν να τρώνε πιο αργά μέσα στη μέρα πρωινό και δείπνο, ενώ παράλληλα περιορίζουν το χρονικό «παράθυρο», μέσα στο οποίο καταναλώνουν τα γεύματά τους.

Πρωινό και επίδραση σε ψυχική υγεία, ύπνο και μακροζωία

Τα συμπεράσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι το αργοπορημένο πρωινό συνδέθηκε σταθερά με σωματικά και ψυχικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, κόπωση και κακή στοματική υγεία. Επίσης, προβλήματα ύπνου και δυσκολία στην προετοιμασία γευμάτων σχετίστηκαν με πιο αργοπορημένες ώρες φαγητού. Σημαντικό εύρημα δε, ήταν ότι το καθυστερημένο πρωινό συσχετίστηκε και με αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά την περίοδο παρακολούθησης. Επιπλέον, άτομα με γενετική προδιάθεση να είναι «νυχτοπούλια», δηλαδή να κοιμούνται και να ξυπνούν αργότερα, τείνουν να τρώνε τα γεύματά τους πιο αργά.

Οι μελετητές δηλώνουν πως μέχρι τώρα είχαμε περιορισμένη κατανόηση για το πώς αλλάζει η χρονική στιγμή των γευμάτων στη ζωή και πώς αυτό επηρεάζει την υγεία και τη μακροζωία, ενώ τα καινούρια δεδομένα δίνουν νέο νόημα στη φράση «το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας», ειδικά για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Σε μία εποχή, που η διαλειμματική νηστεία και τα σχήματα με περιορισμένο ωράριο διατροφής γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή και να ληφθούν υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών στο πρόγραμμα γευμάτων, καθώς, μεταξύ άλλων, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά στους ηλικιωμένους σε σύγκριση με τους νεότερους.

* Πηγή: Vita