Ευεξία: Τι πρέπει να περιέχει το «τέλειο» πρωινό;

Το πρωινό αποτελεί το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας και αναπόσπαστο κομμάτι ενός σωστού και ισορροπημένου διαιτολογίου, καθώς παρέχει στον οργανισμό ενέργεια και βασικά θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του. Επιπλέον, άνθρωποι που παίρνουν πρωινό εμφανίζουν σπανιότερα κατάθλιψη ή άγχος, σκέφτονται γρηγορότερα και πιο καθαρά, αισθάνονται λιγότερη κούραση και υπνηλία και έχουν μικρότερες πιθανότητες να παραπονεθούν για πρωινούς πόνους στην κοιλιά και ζαλάδα.

Τι πρέπει να περιέχει

Καθοριστικό, όμως, ρόλο σε όλα αυτά παίζει η ποιότητά του. Ένα καλό πρωινό θα πρέπει να μας παρέχει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, βιταμίνες, σίδηρο και ασβέστιο και επιπλέον το 1/4-1/3 των ημερήσιων αναγκών μας σε ενέργεια.

Ιδανικοί συνδυασμοί

Γάλα, φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης με μέλι και ταχίνι και 1 φρέσκο φρούτο εποχής.

1 ποτήρι «φρουτοπολτός» (φρέσκα φρούτα εποχής χτυπημένα στο μπλέντερ) και 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης με βούτυρο και μέλι.

1 τοστ με μαύρο ψωμί, άπαχο τυρί,

1 φέτα βραστή γαλοπούλα και 1 ποτήρι φεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού.

1 μπανάνα με 2 κ.σ. καρύδια και 1 κ.γ. μέλι.

Γιαούρτι με φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα ή με ξηρούς καρπούς και λίγο μέλι.

Βραστό αβγό με 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης και 1 ποτήρι φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού.

Ομελέτα με ψητά λαχανικά (ντομάτα, πολύχρωμες πιπεριές, μανιτάρια), λίγη φέτα και φρούτο εποχής.

Σάντουιτς με βραστό αβγό, ανθότυρο και λαχανικά (καρότο, ντομάτα, μαρούλι) και 1 φρούτο εποχής.

Γάλα με βρόμη και αποξηραμένα φρούτα, όπως σταφίδες, βερίκοκα ή δαμάσκηνα.

1 ποτήρι γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά, μέλι και 1 φρούτο εποχής.

Καφές για τόνωση

Η καφεΐνη που περιέχεται στο δημοφιλέστερο ρόφημα αποτελεί για τους περισσότερους από εμάς μια καθημερινή ανάγκη που δίνει τόνωση. Και πράγματι, δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα ενεργοποιώντας το. Η μέτρια πρόσληψή της (μέχρι 3 φλιτζάνια καφέ την ημέρα) συμβάλλει στην τόνωσή μας. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι για την ευεργετική αυτή δράση του καφέ απαραίτητο είναι ένα σχετικά ξεκούραστο νευρικό σύστημα. Για αυτόν το λόγο, όταν καταναλώνεται προς το τέλος της ημέρας ή όταν είμαστε αρκετά κουρασμένοι ή νηστικοί, τότε ενδέχεται η δράση του να είναι αντίστροφη και να ακολουθήσει πλήρης έλλειψη ενέργειας.

* Πηγή: Vita