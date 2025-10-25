Πρωινό: Ακόμα ένας λόγος που είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας

Εάν έχετε την τάση να παραλείπετε το πρωινό σας, ίσως έχει έρθει η στιγμή να αναθεωρήσετε. Ανασκόπηση και μετα-ανάλυση εννέα μελετών αποκαλύπτει ότι η παράλειψη του πρωινού συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου και των επιμέρους παραμέτρων του.

Σύμφωνα με το National Heart, Lung, and Blood Institute, το μεταβολικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριών από τις ακόλουθες πέντε παθήσεις: κοιλιακή παχυσαρκία, υψηλό σάκχαρο αίματος, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλά τριγλυκερίδια και χαμηλά επίπεδα «καλής» χοληστερόλης (HDL).

Πρωινό & μεταβολικό σύνδρομο

Τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για διάφορα προβλήματα υγείας, όπως καρδιακή ανεπάρκεια και διαβήτη τύπου 2.

Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Nutrients, επισημαίνει ότι η παράλειψη του πρωινού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου. Επομένως, η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, θα μπορούσε πιθανώς να συμβάλλει στην καταπολέμηση του μεταβολικού συνδρόμου.

Για να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν εννέα μελέτες, οι οποίες τους επέτρεψαν να εξετάσουν δεδομένα από 118.385 συμμετέχοντες. Αφού εντόπισαν ότι η παράλειψη πρωινού συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου, εξέτασαν πώς σχετίζεται με συγκεκριμένες παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου.

Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η παράλειψη του πρωινού συνδέθηκε με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης κοιλιακής παχυσαρκίας.

Το ζήτημα της υπέρτασης

Πέντε μελέτες εξέτασαν πώς η παράλειψη του πρωινού συνδέεται με τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης. Σύμφωνα με την συνολική ανάλυση των αποτελεσμάτων, η παράλειψη του πρωινού φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Οι ερευνητές παρατήρησαν παρόμοια ευρήματα για την παράλειψη του πρωινού και τον κίνδυνο υψηλού σακχάρου στο αίμα και υπερλιπιδαιμίας.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η παράλειψη του πρωινού μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική υγεία και «την ικανότητα του σώματος να επεξεργάζεται θρεπτικά συστατικά» διαταράσσοντας τον φυσικό ρυθμό του σώματος.

Το πρωινό δεν είναι αρκετό

Η έρευνα υποδηλώνει ότι το πρωινό μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης του μεταβολικού συνδρόμου. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως για παράδειγμα, η ανθυγιεινή διατροφή (υπερβολική κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών), η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, το κάπνισμα και το στρες.

Η παράλειψη του πρωινού αποτελεί παράγοντα κινδύνου, προειδοποιούν οι ερευνητές, τονίζουν ωστόσο, πως το πραγματικό όφελος προκύπτει από μια συνολικά υγιεινή διατροφή και την αντιμετώπιση όλων των βασικών παραγόντων κινδύνου.

* Πηγή: Vita