Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Είναι ο χυμός παντζαριού το καλύτερο πρωινό ρόφημα που δεν ήξερες;
Γιατί όχι; 09 Δεκεμβρίου 2025 | 06:30

Είναι ο χυμός παντζαριού το καλύτερο πρωινό ρόφημα που δεν ήξερες;

Τα συστατικά του χυμού παντζαριού υποστηρίζουν την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη φυσική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Πώς θα σας φαινόταν να ξεκινούσατε τη μέρα σας με ένα χυμό γεμάτο θρεπτικά συστατικά, που ενισχύει την υγεία και την ευεξία σας. Ένα ποτήρι χυμού με γήινη γεύση, βαθύ κόκκινο χρώμα, που μπορεί να σας δώσει ενεργειακό boost και να αποτελέσει μια απλή αλλά ισχυρή πρωινή ρουτίνα. Τα συστατικά του υποστηρίζουν την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη φυσική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Και ναι… όλα αυτά μας τα προσφέρει ο χυμός παντζαριού!

Γιατί η πρωινή ρουτίνα είναι τόσο σημαντική;

Ο τρόπος που ξεκινάτε τη μέρα σας έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη τη διάθεση και την ενεργητικότητά σας. Μικρές υγιεινές συνήθειες, όπως ένας πρωινός περίπατος ή ένα θρεπτικό πρωινό, μπορούν να ενισχύσουν την καρδιαγγειακή σας υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA International Medicine, μόλις 10 λεπτά περπάτημα παραπάνω την ημέρα θα μπορούσαν να αποτρέψουν περίπου 111.000 θανάτους ετησίως. Ενώ, ακόμα και πέντε λεπτά περπάτημα μετά το γεύμα βοηθούν στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Αυτές οι μικρές αλλαγές στη ρουτίνα της καθημερινότητας δεν απαιτούν μεγάλη προσπάθεια, αλλά μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στη μακροπρόθεσμη υγεία σας.

Πώς ο χυμός παντζαριού μειώνει την αρτηριακή πίεση;

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να μειώσει τη συστολική και διαστολική πίεση. Ο λόγος; Τα παντζάρια περιέχουν ανόργανα νιτρικά που μετατρέπονται σε μονοξείδιο του αζώτου στο σώμα, το οποίο διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνει την πίεση. Μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases αναφέρει ότι 200–800 mg νιτρικών ημερησίως από χυμό παντζαριού μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση σημαντικά.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα παντζάρια βοηθούν και στη βελτίωση της ελαστικότητας των αρτηριών, ενώ το κάλλιο που περιέχουν συμβάλλει στην εξισορρόπηση της επίδρασης του νατρίου και στη χαλάρωση των λείων μυών των αγγείων.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν την κατανάλωση, ειδικά αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή ακολουθείτε φαρμακευτική αγωγή, ώστε να εξασφαλίσετε ότι είναι ασφαλής και κατάλληλος για εσάς.

Πέρα από την αρτηριακή πίεση πώς ο χυμός παντζαριού ενισχύει και την αθλητική απόδοση;

Yπάρχει και άλλη στιγμή που είναι ωφέλιμο να πιείτε τον χυμό παντζαριού: πριν την προπόνηση. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrients αναφέρει ότι η κατανάλωση χυμού παντζαριού μπορεί να βελτίωσε σημαντικά τη μυϊκή δύναμη και το VO2max (την μέγιστη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα σας κατά την άσκηση) στους αθλητές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σας δώσει μία ώθηση, είτε κάνετε ασκήσεις με βάρη είτε συμμετέχετε σε αερόβια δραστηριότητα, όπως το τρέξιμο, χάρη στη βελτιωμένη αιμάτωση των μυών.

* Πηγή: VITA

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

FSRU: Η μάχη για την δεύτερη υποδομή και η σφήνα AKTOR

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Cooking
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 09:00 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ
Κλιματική κρίση 09.12.25

«Βράζει» ο πλανήτης: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 οδεύει να γίνει η δεύτερη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Copernicus - Η κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.

Σύνταξη
Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;
«Απλώς ένας αριθμός» 09.12.25

Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify παρουσιάζει το «Listening Age», που υπολογίζει την «ηλικία ακρόασης» κάθε χρήστη βάσει της πενταετίας όπου συγκεντρώνονται οι μουσικές του επιλογές

Σύνταξη
Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν
Πρόβλημα τα φάρμακα 09.12.25

Οι ανισότητες στην Υγεία μεγαλώνουν

ΠΟΥ: 4,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας ενώ 2,1 δισ. αντιμετωπίζουν οικονομική επιβάρυνση για ιατρική φροντίδα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς
Τροχιά κρίσης 09.12.25

Από το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», στον «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – Η ταχεία φθορά του Φρίντριχ Μερτς

Οι ενδοκυβερνητικοί τριγμοί γίνονται όλο και πιο εκκωφαντικοί στο Βερολίνο, ενόσω ο καγκελάριος Μερτς επαναδιεκδικεί για τη Γερμανία ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στο φόντο της εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο