Φεύγει από την Παρτιζάν ο Τζαμπάρι Πάρκερ – Ποια θα είναι η νέα του ομάδα

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ είναι ένας από τους παίκτες που έχει έρθει σε σύγκρουση με τον κόσμο της Παρτιζάν για την κατάσταση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την αποχώρηση του, με αποτέλεσμα να μην παίζει καθόλου.

Ο Ζοάν Πεναρόγια που αντικατέστησε τον Σέρβο τεχνικό επίσης δεν τον έχει χρησιμοποιήσει, για αυτό και ψάχνει τρόπο η διοίκηση του συλλόγου να τον «ξεφορτωθεί» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Και φαίνεται ότι τον βρήκε με τον Τζαμπάρι Πάρκερ να είναι ένα βήμα μακριά από συμφωνία.

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ πάει δανεικός στην Μπανταλόνα

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να μετακομίσει στη Μπανταλόνα με τη μορφή δανεισμού διάρκειας τριών μηνών, ενισχύοντας άμεσα το ρόστερ των «πρασίνων» σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Η προσθήκη του Πάρκερ ανεβάζει κατακόρυφα το επιθετικό «ταβάνι» της ομάδας, καθώς πρόκειται για παίκτη με πλούσια εμπειρία από το NBA και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ικανό να δημιουργήσει τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους της συμφωνίας αναμένονται τις επόμενες ώρες, με τη Χοβεντούτ να κάνει ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων ενόψει της τελικής ευθείας των υποχρεώσεών της.