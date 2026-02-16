«Ο Κάμερον Πέιν αποχωρεί από την Παρτίζαν και επιστρέφει στο NBA»

«Βόμβα» στην Παρτιζάν, αφού σύμφωνα με τη Mozzart Sport, ο Κάμερον Πέιν αποχωρεί από τον σερβικό σύλλογο και επιστρέφει στο NBA, με τους Σίξερς να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το buy out της τάξεως των 1,750,000 δολαρίων για την επιστροφή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτό το deal, η Παρτιζάν θα ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της, παίρνοντας έτσι μία «ανάσα» στα ταμεία της.

Τι γράφουν στη Σερβία για τον Κάμερον Πέιν και την αποχώρηση του από την Παρτιζάν

🚨 BREAKING: Cameron Payne will continue his career with the Philadelphia 76ers! Partizan will receive $1,750,000 from this transfer, one of the biggest outgoing transfers in the club’s history. 💰🔥😳#kkpartizan pic.twitter.com/YKYKBslhgN — 5th Quarter (@5th_Quarter_) February 16, 2026

Ο Πέιν επιστρέφει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των Σίξερς, μετά τη θητεία του τη σεζόν 2023-24.

Ο Αμερικανός με την Παρτιζάν μέχρι στιγμής έχει πετύχει κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 10,8 μονάδες σε 23:20 λεπτά συμμετοχής.