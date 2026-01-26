Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Μπογκντάνοβιτς είναι το καλοκαιρινό όνειρό μας…»
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μπορεί να αγωνίζεται στο NBA, όμως κυκλοφορεί δημοσίευμα-βόμβα για το μέλλον του και την επιστροφή του στη Euroleague.
- Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
- Γάζα: «Περιορισμένο και μόνο για πεζούς» το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα, λέει το Ισραήλ
- Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;
- ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο του Μέιν
Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ που αγωνίζονται στο NBA, όμως έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορα σενάρια και φήμες για πιθανή επιστροφή του στη Euroleague το επόμενο καλοκαίρι.
Ο Σέρβος γκαρντ είναι ο διακαής πόθος της Παρτιζάν και σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στο εξωτερικό, οι «ασπρόμαυροι» θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να τον ντύσουν στα χρώματα τους.
Ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιγιάιλοβιτς παρέμεινε πρόσφατα αινιγματικός όταν ρωτήθηκε αν ο έμπειρος γκαρντ θα μπορούσε να φορέσει ξανά τα ασπρόμαυρα, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση. Το θέμα απασχόλησε ακόμη και ξένα μέσα, με το Backdoor Podcast να επιχειρεί να ρίξει φως.
Τι ισχύει στην περίπτωση του Μπογκντάνοβιτς
Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, η επιστροφή του Μπογκντάνοβιτς μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, κυρίως λόγω του συμβολαίου του στο ΝΒΑ. Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκύψει μόνο αν μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, ανοίγοντας τότε τον δρόμο για επιστροφή στην Ευρώπη.
Από εκεί και πέρα, οι εμφανίσεις του Μπογκντάνοβιτς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς φέτος δεν θεωρούνται αρκετές για να εγγυηθούν αυτόματα ανανέωση συνεργασίας, καθώς μετρά κατά μέσο όρο περίπου 8,0 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά αγώνα.
Την ίδια στιγμή, θεωρείται δεδομένο ότι η Παρτιζάν θα προχωρήσει ξανά σε αλλαγές στο ρόστερ στο τέλος της σεζόν και ο πρόεδρος των Σέρβων θέλει να δώσει τα κλειδιά στο παρκέ στον εξαιρετικό σκόρερ που έχει κατακτήσει ήδη τη Euroleague πριν μερικά χρόνια με τη Φενέρμπαχτσε.
- Το όνειρο, ο εφιάλτης, η αναγέννηση: Ο Μάρκους Ράσφορντ και μια ιδιαίτερη ιστορία
- Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
- Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Τζόσεφ
- Η ιστορική επίδοση του Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ
- Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Μπογκντάνοβιτς είναι το καλοκαιρινό όνειρό μας…»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (26/1): Πού θα δείτε το Ελλάδα-Σλοβακία και ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
- Απίστευτο κι όμως αληθινό: Το νέο Καμπ Νου πλημμύρισε (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις