Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Μυτιλήνη: Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό – «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»

Η νηπιαγωγός εργάζεται σε έναν δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη - Οι γονείς την καταγγέλλουν για ακατάλληλη συμπεριφορά - Τι λέει ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήστε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήστε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Σοβαρές καταγγελίες γονέων σχετικά με τη συμπεριφορά νηπιαγωγού σε δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη, απασχολούν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την υπόθεση φέρνει στο φως αποκλειστικά η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ενώ οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της δομής και η προστασία των παιδιών.

Σύμφωνα με το MEGA, συγκεντρώθηκαν πάνω από 30 καταγγελίες για τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό. Όλες οι αναφορές κάνουν λόγο για την ακαταλληλότητά της,  καθώς όπως καταγγέλλεται – η εκπαιδευτικός αυτή ενδεχομένως έχει προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε τάξη και δη να δουλεύει με τόσο μικρά παιδιά.

Η δασκάλα καθημερινά, φέρεται να φωνάζει ανεξέλεγκτα και στα παιδιά και στους γονείς αλλά και στις υπόλοιπες δασκάλες. Όλοι στην περιοχή γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Έχουν γίνει καταγγελίες και στην αστυνομία αλλά και στην Πρωτοβάθμια της Λέσβου χωρίς όμως να έχει ληφθεί κάποιο μέτρο. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί από τον Οκτώβριο.

Η κατάσταση της ψυχικής υγείας της νηπιαγωγού δεν έχει ακόμα ελεγχθεί. Όπως αναφέρουν γονείς, κάθε φορά που πήγαινε η σύμβουλος στο σχολείο, η εν λόγω εκπαιδευτικός δήλωνε ασθένεια.

Οι γονείς πλέον δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους, στον παιδικό σταθμό και αναγκάζονται να τα παίρνουν μαζί τους στη δουλειά.

Μυτιλήνη – Μητέρα παιδιού για νηπιαγωγό: «Βλέπει φαντάσματα, νομίζει ότι όλοι θέλουν το κακό της»

Η κυρία Μαρία Καναβετσά, μητέρα μαθήτριας, μίλησε στο MEGA για ό,τι συμβαίνει.

«Γενικά είναι πολλά χρόνια αυτή η κατάσταση. Απλά σε εμάς, στο συγκεκριμένο τμήμα επειδή είναι πρώτη χρονιά το παιδί μου, ξεκίνησε από τότε που ξεκίνησαν τα σχολεία. Τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, μετά από πολλά περιστατικά, κάναμε καταγγελία όλοι οι γονείς προς την Πρωτοβάθμια. Αρκετά περιστατικά. Μέχρι που έφτασαν παιδιά να λένε στους γονείς και το δικό μου, ότι φωνάζει η συγκεκριμένη κυρία και κλείνουν τα αυτιά τους. Το παιδί μου, μου είπε ότι “μαμά, κλείνουμε τα αυτιά μας γιατί φωνάζει η συγκεκριμένη κυρία”, προς τις δασκάλες, απειλεί, κάνει διάφορα τέτοια σκηνικά.

Τον Οκτώβριο καταθέσαμε καταγγελία προς την Πρωτοβάθμια όλοι οι γονείς με τα περιστατικά που έχουν συμβεί στον καθένα. Παθαίνει κρίσεις αυτή η γυναίκα, Βλέπει φαντάσματα και ότι όλοι θέλουν το κακό της. Κάναμε την καταγγελία όλοι οι γονείς. Μας είπαν ότι θα γίνει εξέταση από σύμβουλο νηπιαγωγών που πάει εκεί κάθε φορά, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι και σήμερα φυσικά δεν έχει γίνει η εξέτασή της. Κάθε φορά που πήγαινε η σύμβουλος εκεί, η κυρία δήλωνε ασθένεια και δεν πήγαινε ποτέ. Δεν έχει χτυπήσει τα παιδιά», είπε, η μητέρα.

«Πριν λίγο διάστημα, κάλεσαν την αστυνομία. Συγκεκριμένα τους παρότρυνε η Πρωτοβάθμια, γιατί η συγκεκριμένη δασκάλα, φώναζε, απειλούσε μέσα στην τάξη και η Πρωτοβάθμια τους είπε να καλέσουν αστυνομία. Η αστυνομία πήγε εκεί, κατέγραψε το γεγονός, μας παρότρυνε να πάμε στον Εισαγγελέα, πήγαμε τον Εισαγγελέα και μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε η αξιολόγησή της. Μιλάμε από τον Οκτώβριο. Η προϊσταμένη μιλάει με τον κύριο Βούλγαρη (σ.σ ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου), ενημερώνει για όλα τα περιστατικά. Συγκεκριμένα ο κύριος Βούλγαρης γνωρίζει και από βιβλίο με όλα τα περιστατικά που έχουν γίνει μες στο σχολείο μέσα», συνέχισε.

Ο κ. Δημήτρης, πατέρας μαθητή ανέφερε στο MEGA: «Και εμένα στο νηπιαγωγείο, είναι η μικρή μου κόρη που πάει τώρα και αντίστοιχα είχαμε την ίδια δασκάλα, το ίδιο πρόβλημα με τη μεγάλη μου κόρη που είναι 8 χρόνων. Στη δική μου παρουσία δεν έχει συμβεί κάποιο περιστατικό οπότε να μπορώ να το κρίνω. Παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι από την πρώτη χρονιά λοιπόν, το ’21, η πρώτη επαφή μαζί της ήταν ότι προσπαθούσε να μου περάσει ότι «τα παιδιά με αγαπάνε», χωρίς εγώ να της πω ότι δεν σε αγαπάνε τα παιδιά. Και υπάρχουν και περιστατικά με το παιδί μου που μου έλεγε ας πούμε ότι “η κυρία καθόταν με το κινητό της και δεν κάναμε μάθημα” ή ότι “κάποια πράγματα της φταίγανε πολύ”. Δηλαδή ότι φώναζε σε κάποιο παιδάκι επειδή έπεσε κάτω».

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου: «Δεν δέχεται βοήθεια, δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημά της»

Ο Δημήτρης Βούλγαρης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου είπε στο MEGA:

«Λοιπόν, στην εκπαίδευση υπηρετούν και διάφοροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως “αδυνατούντες”. Είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι λόγω κάποιου σωματικού ή κάποιας σωματικής ή ψυχικής αδυναμίας δεν είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία απαλλάσσονται από τα διδακτικά ή ακόμα και από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα μετά την παραπομπή τους, γύρω στις δύο εβδομάδες.

Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν έχει αντίληψη της κατάστασής του και επομένως αρνείται να εμπλακεί σε αυτή την διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία όπου να παραπεμφθεί παρά τη θέλησή της. Αυτή όμως η διαδικασία απαιτεί πολύ προσεκτικούς χειρισμούς, πρέπει να έχεις στα χέρια σου συγκεκριμένες αναφορές, συγκεκριμένες καταθέσεις.

Δεν μπορώ ως Διευθυντής Εκπαίδευσης να την απομακρύνω μόνο με μια προφορική καταγγελία.Η κίνηση που θα κάνω θα πρέπει να είναι άκρως στοιχειοθετημένη για να έχει και αποτέλεσμα. Διά της βίας δεν μπορώ να την πάω. Η γυναίκα φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα. Δεν δέχεται καμία βοήθεια. Φεύγει, αρνείται» είπε και πρόσθεσε:

«Έχει έρθει εντολή από το υπουργείο Παιδείας, ότι κανείς εκπαιδευτικός δεν απασχολείται σε διοικητικό έργο, μόνον εάν έχει περάσει από επιτροπή και η επιτροπή την διαθέτει για διοικητικό έργο. Ελέγχονται, μέσω από το MySchool, πού και τι κάνει ο κάθε εκπαιδευτικός. Εγώ για να κινήσω μια τέτοια διαδικασία, η οποία είναι πολύ λεπτή, για να μη συρθώ στα δικαστήρια, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, να έχω ένα συγκεκριμένο αριθμό καταγγελιών και αναφορών και από κει και πέρα, κινώ τη διαδικασία».

«Αυτή τη στιγμή έχω 3 αναφορές, τρεις καταγγελίες. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε τη διαφορά μεταξύ διοικητικής διαδικασίας και γεγονότων που συμβαίνουν στο σχολείο», σημείωσε ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
Εικόνες από το ξενοδοχείο 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
Συγκλονιστικό ντοκουμέντο 16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 18.02.26

«Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη» - Κάλεσμα του ΕΚ Τρικάλων στους εργαζόμενους της Βιολάντα

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Παναττική κινητοποίηση ενάντια στις περικοπές και για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Φωτογραφίες και βίντεο 18.02.26

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για πραγματικές αυξήσεις - «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τους συνταξιούχους, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας»

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά
Πυλώνας ανάπτυξης 18.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Σύνταξη
Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι
Προβλήματα 18.02.26

Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι

Ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ επιστρέφει αμέσως στο αποκριάτικο πάρτι του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, μετά την αποφυλάκισή του κι αφού είχε συλληφθεί για καυγά και σωματική βία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
