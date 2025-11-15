Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στα νηπιαγωγεία της χώρας μετά από στοιχεία που συνέλλεξε από τους κατά τόπους πρωτοβάθμιους συλλόγους από όλη την Ελλάδα.

Οι κτιριακές υποδομές που στεγάζουν τα νήπια είναι σε πολλές περιπτώσεις ακατάλληλες έως και επικίνδυνες για την ασφάλειά τους, τα τμήματα συχνά αποτελούνται από 25 παιδιά, τα νήπια με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παραμένουν αστήριχτα.

Η ΔΟΕ αναφέρει ότι «αν και η περίοδος αυτή είναι καθοριστική για τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού οι συνθήκες μέσα στις οποίες υλοποιείται είναι τουλάχιστον αναντίστοιχες» ενώ διαπιστώνει εικόνα υποβάθμισης των κτιριακών υποδομών των 4.728 νηπιαγωγείων της χώρας.

Ειδικότερα η έκθεση διαπιστώνει:

Υπάρχουν προκατασκευεσμένες αίθουσες ελαφριού τύπου εγκατεστημένες σε κάθε εύκαιρο μέρος (αυλές νηπιαγωγείων, δημοτικών ακόμα και γυμνασίων/λυκείων) για τις οποίες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, έχει παρέλθει προ πολλού ο χρόνος αντικατάστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Νηπιαγωγεία χωρίς την απαραίτητη θέρμανση τον χειμώνα και την ψύξη το καλοκαίρι, χωρίς τους απαιτούμενους και αναγκαίους χώρους για να αναπτυχθεί το παιδαγωγικό πρόγραμμα.

Αίθουσες ακατάλληλες για σχολική χρήση.

Πολλά νηπιαγωγεία, και πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία των Συλλόγων, που στεγάζονται σε μισθωμένα ακατάλληλα κτήρια, ισόγεια καταστημάτων, με τζαμαρίες, χωρίς αυλές και κάποια που συστεγάζονται σε δημοτικά σχολεία.

Τα ειδικά νηπιαγωγεία, ελάχιστα με βάση τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στεγάζονται στην πλειονότητά τους σε ακατάλληλα, παλιά κτήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια, και το επιστημονικό, παιδαγωγικό και θεραπευτικό έργο, που έχουν ανάγκη οι μαθητές.

«Η εικόνα αυτή αποτελεί μέρος της μεγάλης εικόνας της ελλιπούς συντήρησης, της έλλειψης αντισεισμικού ελέγχου και θωράκισης, των ελλείψεων και κακοτεχνιών, που παρουσιάζει το σύνολο των σχολικών κτηρίων όλης της χώρας, μέσα στα οποία καλούνται να επιτελέσουν το παιδαγωγικό τους έργο οι νηπιαγωγοί για παιδιά στην πιο τρυφερή τους ηλικία», αναφέρει η ΔΟΕ και προσθέτει:

«Προφανώς αυτή η εικόνα είναι αποτέλεσμα της συνολικότερης πολιτικής όπως, για παράδειγμα, της μεταφοράς της ευθύνης των σχολικών κτηρίων στους δήμους δίχως τους απαραίτητους αντίστοιχους πόρους και προσωπικό. Πολιτικής των κυβερνήσεων και φυσικά της σημερινής, που δεν στηρίζει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, που με σκληρούς αγώνες κατέκτησε η Δ.Ο.Ε. το 2018, αλλά και τη δημόσια εκπαίδευση στο σύνολό της.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, προφανώς και δεν υποκλινόμαστε. Δεν αποδεχόμαστε στον 21ο αιώνα οι μαθητές, στην πιο ευαίσθητη ηλικία τους, να αντιμετωπίζονται με αυτούς τους όρους.

Τι πρέπει να γίνει:

Θεωρώντας επιτακτική την ανάγκη για αναβαθμισμένη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση απαιτούμε από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών, Υποδομών και Παιδείας) γενναία αύξηση της χρηματοδότησης για τις σχολικές υποδομές των νηπιαγωγείων με:

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφριού τύπου με νέα, σύγχρονα νηπιαγωγεία που να πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ώστε να πραγματοποιείται με αναβαθμισμένους όρους η παιδαγωγική διαδικασία.

ανέγερση νέων νηπιαγωγείων ώστε να μετεγκατασταθούν από τους ακατάλληλους ενοικιαζόμενους χώρους σε νέα κτήρια

ανέγερση ειδικών νηπιαγωγείων που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών

Παράλληλα διεκδικούμε:

Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης προς τους Δήμους για τις ανάγκες των σχολείων καθώς και για μαζικές μόνιμες προσλήψεις τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες περιοδικής, ολοκληρωμένης συντήρησης των σχολείων.

Μέτρα στήριξης των Νηπιαγωγών που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη για την μόρφωση των παιδιών κάτω από δύσκολες και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνες συνθήκες. Εξίσωση εδώ και τώρα του ωραρίου των Νηπιαγωγών με αυτό των υπολοίπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και όλων με αυτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 15 νήπια/προνήπια ανά τμήμα και δεύτερη/ο Νηπιαγωγό σε κάθε τμήμα που φοιτούν πάνω από 15 μαθητές/ριες.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεσμεύεται, με βάση τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου, ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που ταλανίζουν το δημόσιο Νηπιαγωγείο και τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εργάζονται σ΄ αυτό με όλα τα μέσα. Θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους, την πανελλαδική συγκέντρωση των στοιχειών για την κατάσταση των υποδομών και την ανάδειξη της εικόνας προς την ελληνική κοινωνία.

Η μόρφωση των μαθητών μας και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών δεν είναι κόστος αλλά επένδυση στο μέλλον της πατρίδας μας».